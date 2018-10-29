Международная футбольная обсерватория (CIES) опубликовала ежегодный рейтинг команд, воспитанники которых выступают в 31-м высшем дивизионе.
Football Observatory проанализировала количество воспитанников каждого клуба, которые сейчас представлены в 31-м европейском топ-дивизионе. На основе исследования был составлен рейтинг самых производительных клубов-воспитателей.
Киевское Динамо оказалось на 2-м месте, разделяя место с сербским Партизаном.
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Лидирует в рейтинге нидерландский Аякс, школа которого хорошо известна в футбольном мире.
В 2017 году бело-синие были на 7-м (+ 15 игроков).
В топ-50 попали еще два украинских клуба. Шахтер с 48 такими футболистами оказался на 11-м месте, а Днепр, делегировав 29 игроков, разместилось на 46-м.
Среди пятерки топовых лиг первое место занимает мадридский Реал.
Напомним, Динамо одержало трудную победу над Ренном в Лиге Европы.
Фото: FC Dynamo Kyiv.