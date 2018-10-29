PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Динамо среди лидеров рейтинга Международной футбольной обсерватории/

Динамо среди лидеров рейтинга Международной футбольной обсерватории

Международная футбольная обсерватория (CIES) опубликовала ежегодный рейтинг команд, воспитанники которых выступают в 31-м высшем дивизионе.

Football Observatory проанализировала количество воспитанников каждого клуба, которые сейчас представлены в 31-м европейском топ-дивизионе. На основе исследования был составлен рейтинг самых производительных клубов-воспитателей.

Киевское Динамо оказалось на 2-м месте, разделяя место с сербским Партизаном.

Читайте: УЕФА назвала сумму, которую заработал Реал за победу в ЛЧ

Лидирует в рейтинге нидерландский Аякс, школа которого хорошо известна в футбольном мире.

В 2017 году бело-синие были на 7-м (+ 15 игроков).

В топ-50 попали еще два украинских клуба. Шахтер с 48 такими футболистами оказался на 11-м месте, а Днепр, делегировав 29 игроков, разместилось на 46-м.

Среди пятерки топовых лиг первое место занимает мадридский Реал.

Напомним, Динамо одержало трудную победу над Ренном в Лиге Европы.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка