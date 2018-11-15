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Где смотреть Словакия — Украина

Прямую трансляцию матча пятого тура Лиги наций между Словакией и Украиной покажет телеканал Украины.

В пятом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины на выезде сыграет со сборной Словакии. Матч пройдет 16 ноября во Трнаве на стадионе Антона Малатинского.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и Украине.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Словакия — Украина на Фактах ICTV.

ФотоФФУ/FFU.

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