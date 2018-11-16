Прямую трансляцию матча пятого тура Лиги наций между Словакией и Украиной покажет телеканал Украины.
В пятом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины на выезде сыграет со сборной Словакии. Матч пройдет 16 ноября во Трнаве на стадионе Антона Малатинского.
Начало матча в 21:45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и Украине.Читайте: Не знаю, что добавить! Коноплянка о переносе матча с Турцией Лига наций: календарь и результаты матчей Словакия — Украина: прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Словакия — Украина на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ/FFU.