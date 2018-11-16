Сборная Украины по футболу стартует в новосозданном турнире УЕФА. Первый поединок Лиги наций пройдет 6 сентября.
Лига наций – новый международный турнир с участием 55 европейских сборных, который призван заменить товарищеские матчи. Первый в истории розыгрыш стартовал 6 сентября 2018 года.
Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа
Первого соревновательного дня сойшлись между собой два последних чемпиона мира Германия и Франция, а сборная Украины на выезде сыграла с Чехией.
1 тур
Четверг, 6 сентября
|17:00
|Казахстан
|0:2
|Грузия
|21:45
|Германия
|0:0
|Франция
|21:45
|Чехия
|1:2
|Украина
|21:45
|Уэльс
|4:1
|Ирландия
|21:45
|Словения
|1:2
|Болгария
|21:45
|Норвегия
|2:0
|Кипр
|21:45
|Латвия
|0:0
|Андорра
|21:45
|Армения
|2:1
|Лихтенштейн
|21:45
|Гибралтар
|0:2
|Македония
Пятница, 7 сентября
|19:00
|Азербайджан
|0:0
|Косово
|21:45
|Италия
|1:1
|Польша
|21:45
|Турция
|1:2
|Россия
|21:45
|Албания
|1:0
|Израиль
|21:45
|Литва
|0:1
|Сербия
|21:45
|Румыния
|0:0
|Черногория
|21:45
|Фарерские острова
|3:1
|Мальта
Суббота, 8 сентября
|16:00
|Северная Ирландия
|1:2
|Босния и Герцеговина
|19:00
|Швейцария
|6:0
|Исландия
|19:00
|Финляндия
|1:0
|Венгрия
|19:00
|Беларусь
|5:0
|Сан-Марино
|21:45
|Англия
|1:2
|Испания
|21:45
|Эстония
|0:1
|Греция
|21:45
|Люксембург
|4:0
|Молдова
2 тур
Воскресенье, 9 сентября
|16:00
|Украина
|1:0
|Словакия
|19:00
|Дания
|2:0
|Уэльс
|19:00
|Болгария
|1:0
|Норвегия
|19:00
|Грузия
|1:0
|Латвия
|19:00
|Македония
|2:0
|Армения
|21:45
|Франция
|2:1
|Нидерланды
|21:45
|Кипр
|2:1
|Словения
|21:45
|Лихтенштейн
|2:0
|Гибралтар
Понедельник, 10 сентября
|21:45
|Португалия
|1:0
|Италия
|21:45
|Швеция
|2:3
|Турция
|21:45
|Шотландия
|2:0
|Албания
|21:45
|Сербия
|2:2
|Румыния
|21:45
|Черногория
|2:0
|Литва
|21:45
|Андорра
|1:1
|Казахстан
|21:45
|Косово
|2:0
|Фарерские острова
|21:45
|Мальта
|1:1
|Азербайджан
Вторник, 11 сентября
|21:45
|Исландия
|0:3
|Бельгия
|21:45
|Испания
|6:0
|Хорватия
|21:45
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Австрия
|21:45
|Венгрия
|2:1
|Греция
|21:45
|Финляндия
|1:0
|Эстония
|21:45
|Сан-Марино
|0:3
|Люксембург
|21:45
|Молдова
|0:0
|Беларусь
3 тур
Четверг, 11 октября
|21:45
|Польша
|2:3
|Португалия
|21:45
|Россия
|0:0
|Швеция
|21:45
|Израиль
|2:1
|Шотландия
|21:45
|Литва
|1:2
|Румыния
|21:45
|Черногория
|0:2
|Сербия
|21:45
|Фарерские острова
|0:3
|Азербайджан
|21:45
|Косово
|3:1
|Мальта
Пятница, 12 октября
|21:45
|Бельгия
|2:1
|Швейцария
|21:45
|Хорватия
|0:0
|Англия
|21:45
|Австрия
|1:0
|Северная Ирландия
|21:45
|Греция
|1:0
|Венгрия
|21:45
|Эстония
|0:1
|Финляндия
|21:45
|Беларусь
|1:0
|Люксембург
|21:45
|Молдова
|2:0
|Сан-Марино
Суббота, 13 октября
|16:00
|Словакия
|1:2
|Чехия
|19:00
|Норвегия
|1:0
|Словения
|19:00
|Грузия
|3:0
|Андорра
|19:00
|Латвия
|1:1
|Казахстан
|19:00
|Армения
|0:1
|Гибралтар
|21:45
|Нидерланды
|3:0
|Германия
|21:45
|Ирландия
|0:0
|Дания
|21:45
|Болгария
|2:1
|Кипр
|21:45
|Македония
|4:1
|Лихтенштейн
4 тур
Воскресенье, 14 октября
|16:00
|Румыния
|0:0
|Сербия
|19:00
|Россия
|2:9
|Турция
|19:00
|Азербайджан
|1:1
|Мальта
|19:00
|Фарерские острова
|1:1
|Косово
|21:45
|Польша
|0:1
|Италия
|21:45
|Израиль
|2:0
|Албания
|21:45
|Литва
|1:4
|Черногория
Понедельник, 15 октября
|21:45
|Исландия
|1:2
|Швейцария
|21:45
|Испания
|2:3
|Англия
|21:45
|Босния и Герцеговина
|2:0
|Северная Ирландия
|21:45
|Эстония
|3:3
|Венгрия
|21:45
|Финляндия
|2:0
|Греция
|21:45
|Беларусь
|0:0
|Молдова
|21:45
|Люксембург
|3:0
|Сан-Марино
Вторник, 16 октября
|17:00
|Казахстан
|4:0
|Андорра
|19:00
|Армения
|4:0
|Македония
|21:45
|Франция
|2:1
|Германия
|21:45
|Украина
|1:0
|Чехия
|21:45
|Ирландия
|0:1
|Уэльс
|21:45
|Норвегия
|1:0
|Болгария
|21:45
|Словения
|1:1
|Кипр
|21:45
|Латвия
|0:3
|Грузия
|21:45
|Гибралтар
|2:1
|Лихтенштейн
5 тур
Четверг, 15 ноября
|17:00
|Казахстан
|1:1
|Латвия
|21:45
|Бельгия
|2:0
|Исландия
|21:45
|Хорватия
|3:2
|Испания
|21:45
|Австрия
|0:0
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Венгрия
|2:0
|Эстония
|21:45
|Греция
|1:0
|Финляндия
|21:45
|Сан-Марино
|0:1
|Молдова
|21:45
|Люксембург
|0:2
|Беларусь
|21:45
|Андорра
|1:1
|Грузия
Пятница, 16 ноября
|21:45
|Нидерланды
|_:_
|Франция
|21:45
|Словакия
|_:_
|Украина
|21:45
|Уэльс
|_:_
|Дания
|21:45
|Кипр
|_:_
|Болгария
|21:45
|Словения
|_:_
|Норвегия
|21:45
|Гибралтар
|_:_
|Армения
|21:45
|Лихтенштейн
|_:_
|Македония
Суббота, 17 ноября
|16:00
|Сербия
|_:_
|Черногория
|19:00
|Турция
|_:_
|Швеция
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Фарерские острова
|19:00
|Мальта
|_:_
|Косово
|21:45
|Италия
|_:_
|Португалия
|21:45
|Албания
|_:_
|Шотландия
|21:45
|Румыния
|_:_
|Литва
6 тур
Воскресенье, 18 ноября
|16:00
|Англия
|_:_
|Хорватия
|19:00
|Северная Ирландия
|_:_
|Австрия
|19:00
|Молдова
|_:_
|Люксембург
|19:00
|Сан-Марино
|_:_
|Беларусь
|21:45
|Швейцария
|_:_
|Бельгия
|21:45
|Венгрия
|_:_
|Финляндия
|21:45
|Греция
|_:_
|Эстония
Понедельник, 19 ноября
|19:00
|Андорра
|_:_
|Латвия
|19:00
|Грузия
|_:_
|Казахстан
|21:45
|Германия
|_:_
|Нидерланды
|21:45
|Чехия
|_:_
|Словакия
|21:45
|Дания
|_:_
|Ирландия
|21:45
|Болгария
|_:_
|Словения
|21:45
|Кипр
|_:_
|Норвегия
|21:45
|Македония
|_:_
|Гибралтар
|21:45
|Лихтенштейн
|_:_
|Армения
Вторник, 20 ноября
|21:45
|Португалия
|_:_
|Польша
|21:45
|Швеция
|_:_
|Россия
|21:45
|Шотландия
|_:_
|Изриль
|21:45
|Сербия
|_:_
|Литва
|21:45
|Черногория
|_:_
|Румыния
|21:45
|Косово
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|Мальта
|_:_
|Фарерские острова
Фото: UEFA Nations League.