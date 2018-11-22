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Опубликовано последнее интервью Михаэля Шумахера перед трагедией

Последнее на данный момент интервью немецкого гонщика Михаэля Шумахера было записано еще 30 октября 2013 года, но опубликовано только сейчас.

Интервью опубликовало Спорт-экспресс. В нем гонщик рассказывает о своих кумирах, соперниках, тренировках и личном пути к успеху.

Шумахер рассказал, что самым эмоциональным титулом в его карьере стал  2000 год с Феррари.

– 21 год для Феррари без чемпионства, четыре года для меня. Наконец-то, в Сузуке-2000 я провел прекрасную гонку, и мы выиграли чемпионат.

Также он поведал, что его кумиром в детстве был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом.

Шумахер обратил внимание на важность физической формы  в Формуле-1, назвав гонки одним из самых тяжелых видов спорта.

Читайте: Состояние Михаэля Шумахера: врач озвучил шансы вернуться к нормальной жизни

Напомним, что 29 декабря 2013 года во время отдыха на лыжах Михаэль Шумахер упал и получил серьезную черепно-мозговую травму. Он перенес много операций, два раза впадал в кому и до сих пор не восстановился. О его жизни и здоровье сейчас известно мало.

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