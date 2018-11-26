Футболист каталонской Барселоны Жерар Пике вынужден уплатить солидный штраф за вождение с недействительным удостоверением.
Испанский суд оштрафовал игрока каталонской Барселоны Жерара Пике за вождение с недействительным удостоверением.
Об этом сообщает издание The Daily Mail.
По информации издания, сумма штрафа составила €48 тыс.
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Сам инцидент произошел в августе этого года.
По испанским законам, кроме штрафа, вождение с недействительным удостоверением может угрожать тюремным заключением сроком до шести месяцев.
Чтобы восстановить свою лицензию футболисту придется пройти повторный курс обучения в автошколе.
Напомним, мадридский Реал уступил Эйбару в матче 13 тура испанской Примеры.
Фото: MaxiSports | Dreamstime.com.