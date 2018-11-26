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Факти / Спорт / Піке оштрафований за керуванням авто з недійсним посвідченням/

Пике оштрафован за вождение авто с недействительным удостоверением

Футболист каталонской Барселоны Жерар Пике вынужден уплатить солидный штраф за вождение с недействительным удостоверением.

Испанский суд оштрафовал игрока каталонской Барселоны Жерара Пике за вождение с недействительным удостоверением.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

По информации издания, сумма штрафа составила €48 тыс.

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Сам инцидент произошел в августе этого года.

По испанским законам, кроме штрафа, вождение с недействительным удостоверением может угрожать тюремным заключением сроком до шести месяцев.

Чтобы восстановить свою лицензию футболисту придется пройти повторный курс обучения в автошколе.

Напомним, мадридский Реал уступил Эйбару в матче 13 тура испанской Примеры.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com.

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