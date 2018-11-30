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Экс-тренер Испании сбрил усы, которые носил 44 года, ради съемок в рекламе

Экс-тренер сборной Испании Висенте Дель Боске распрощался со своими усами.

Бывший наставник сборной Испании и мадридского Реала Висенте Дель Боске сбрил свои знаменитые усы, которые были у него 44 года.

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68-летний футбольный специалист сделал это ради съемок в рекламе креветок.

— Они их сбрили впервые за 44 года, причем с большим сопротивлением с моей стороны! Но это хороший ход, так как они связали мои усы с продуктом, который рекламируется. Я надеюсь, что скоро мои усы снова отрастут.

В ролике показано, как безусый Дель Боске прогуливается по городу, однако его никто не узнает.

Усы испанец отращивал с 24-летнего возраста еще со времен карьеры футболиста.

Напомним, летом 2016 Дель Боске объявил о завершении своей тренерской карьеры. Коучем Фурии Роха специалист был с 2008 по 2016 годы. С ним испанцы стали чемпионами мира в 2010 году и подняли трофей чемпионов Европы в 2012 году.

К слову, британский спутниковый канал снял мощный проморолик нового телевизионного сезона с участием звездных теннисистов, футболистов и других спортсменов.

ФотоDavid Ramos/Getty Images.

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