МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.

Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причиной такого решения стало расследование МОК касательно Международной ассоциации бокса (AIBA) после того, как организацию возглавил узбекистанець Гафур Рахимов, который попал под санкции Министерства финансов США.

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В МОК считают, что это может иметь негативные последствия для олимпийского движения в целом.

Напомним, бокс был включен в программу Олимпийских игр в 1904 году и с тех пор всегда входил в ряд олимпийских дисциплин. Исключение составили Игры в Стокгольме в 1912 году.

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри предсказал украинцу Александру Усику провал после перехода в крузервейт.

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