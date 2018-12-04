Прямую трансляцию боя между чемпионом WBA Василием Ломаченко и обладателем пояса WBО Хосе Педраса отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер в ночь с 8 на 9 декабря в 4.00.
Бой Ломаченко — Педраса состоится в ночь с 8 на 9 декабря в 4.00 в Нью-Йорке.
Бой пройдет на легендарной арене Madison Square Garden.
Поддержать нашего чемпиона по версии WBA можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер, которая начнется в 4 утра.Читайте: Ломаченко — Педраса: букмекеры назвали фаворита боя На матче НБА анонсировали предстоящий бой Ломаченко Ломаченко: Эта земля вырастила меня! Горжусь тем, что я украинец
Кроме того, поединок в Нью-Йорке покажет российский телеканал Матч! Боец, британский спутниковый телеканал BoxNation и американский кабельный вещатель ESPN.
Также текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.
Фото: Hulu Theater at MSG.