Прямую трансляцию боя между чемпионом WBA Василием Ломаченко и обладателем пояса WBО Хосе Педраса отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер в ночь с 8 на 9 декабря в 4.00.

Бой Ломаченко — Педраса состоится в ночь с 8 на 9 декабря в 4.00 в Нью-Йорке.

Бой пройдет на легендарной арене Madison Square Garden.

Поддержать нашего чемпиона по версии WBA можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер, которая начнется в 4 утра.

Кроме того, поединок в Нью-Йорке покажет российский телеканал Матч! Боец, британский спутниковый телеканал BoxNation и американский кабельный вещатель ESPN.

Также текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.

Фото: Hulu Theater at MSG.