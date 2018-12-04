Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против пуэрториканца Хосе Педрасы в ночь на 9 мая в Нью-Йорке.

Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, который состоится в ночь с 8-го на 9-е декабря на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,05. Тогда как успех пуэрториканца Педрасы оценивается котировкам 12,00. А ничейный исход встречи — 27,0.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 4 утра 9 декабря по киевскому времени.

Фото: lomachenkovasiliy, Peter Amador.