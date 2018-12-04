Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против пуэрториканца Хосе Педрасы в ночь на 9 мая в Нью-Йорке.
Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, который состоится в ночь с 8-го на 9-е декабря на Madison Square Garden в Нью-Йорке.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.Читайте: Ломаченко: Эта земля вырастила меня! Горжусь тем, что я украинец Рейтинг The Ring: Ломаченко лучший, Усик в топ-5 На матче НБА анонсировали предстоящий бой Ломаченко
Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,05. Тогда как успех пуэрториканца Педрасы оценивается котировкам 12,00. А ничейный исход встречи — 27,0.
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 4 утра 9 декабря по киевскому времени.
Фото: lomachenkovasiliy, Peter Amador.