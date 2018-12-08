Чемпионы мира в легком весе украинец Василий Ломаченко и пуэрториканец Хосе Педраса прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком.
И Василий Ломаченко, и Хосе Педраса уложились в лимиты дивизиона — 61,235 кг.
Вес украинца был 60,96 кг, а пуэрториканца – 60,87 кг.
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Во время взвешивания фаны скандировали прозвище Ломаченко “Лома”.
После взвешивания боксеры провели заключительную дуэль взглядов.
Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря в 6.00 в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден пройдет бой за пояса WBO и WBA.
Факты ICTV будут вести онлайн-трансляцию боя.
Фото: Top Rank
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