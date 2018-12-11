Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартовала 18 сентября.

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Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.

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Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начал свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма.

Группа А

№ Команда І П Н П З П О 1. Атлетико 5 4 0 1 9 6 12 2. Боруссия Д 5 3 1 1 8 2 10 3. Брюгге 5 1 2 2 6 5 5 4. Монако 5 0 1 4 2 12 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Монако 1:2 Атлетико 19:55 Монако 0:4 Брюгге 22:00 Брюгге 0:1 Боруссия Д 22:00 Атлетико 2:0 Боруссия Д 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 Атлетико 3:1 Брюгге 19:55 Атлетико 2:0 Монако 22:00 Боруссия Д 3:0 Монако 22:00 Боруссия Д 0:0 Брюгге 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 Брюгге 1:1 Монако 22:00 Брюгге _:_ Атлетико 22:00 Боруссия Д 4:_ Атлетико 22:00 Монако _:_ Боруссия Д

Группа B

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 5 4 1 0 13 4 13 2. Тоттенхэм 5 2 1 2 8 9 7 3. Интер 5 4 1 2 5 6 7 4. ПСВ 5 0 1 4 5 12 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Интер 1:1 Барселона 19:55 Интер 2:1 Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм 2:1 ПСВ 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 ПСВ 1:2 Интер 22:00 ПСВ 1:2 Барселона 22:00 Тоттенхэм 2:4 Барселона 22:00 Тоттенхэм 1:0 Интер 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 ПСВ 2:2 Тоттенхэм 22:00 Барселона _:_ Тоттенхэм 22:00 Барселона 2:0 Интер 22:00 Интер _:_ ПСВ

Группа С

№ Команда І П Н П З П О 1. Наполи 5 2 3 0 7 4 9 2. ПСЖ 5 2 2 1 13 8 8 3. Ливерпуль 5 2 0 3 8 7 6 4. Црвена Звезда 5 1 1 3 4 13 4

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Ливерпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль 22:00 Црвена Звезда 1:1 Наполи 22:00 Наполи 1:1 ПСЖ 2 тур. 2.10 5 тур. 28.11 19:55 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда 22:00 Наполи 3:1 Црвена Звезда 22:00 Наполи 1:0 Ливерпуль 22:00 ПСЖ 2:1 Ливерпуль 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда 22:00 Ливерпуль _:_ Наполи 22:00 ПСЖ 2:2 Наполи 22:00 Црвена Звезда _:_ ПСЖ

Группа D

№ Команда І П Н П З П О 1. Порту 5 4 1 0 12 4 13 2. Шальке 5 2 2 1 5 4 8 3. Галатасарай 5 1 1 3 3 5 4 4. Локомотив Москва 5 1 0 4 4 11 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту 4:1 Локомотив 22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке 2:0 Галатасарай 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 19:55 Локомотив 0:1 Шальке 19:55 Локомотив 2:0 Галатасарай 22:00 Порту 1:0 Галатасарай 22:00 Порту 3:1 Шальке 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Галатасарай 0:0 Шальке 19:55 Галатасарай _:_ Порту 22:00 Локомотив 1:3 Порту 19:55 Шальке _:_ Локомотив

Группа Е

№ Команда І П Н П З П О 1. Бавария 5 4 1 0 12 2 13 2. Аякс 5 3 2 0 8 2 11 3. Бенфика 5 1 1 3 5 11 4 4. АЕК 5 0 0 5 2 12 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфика 1:1 Аякс 22:00 Бенфика 0:2 Бавария 22:00 Бавария 2:0 АЕК 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 АЕК 2:3 Бенфика 19:55 АЕК 0:2 Аякс 22:00 Бавария 1:1 Аякс 22:00 Бавария 5:1 Бенфика 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 АЕК 0:2 Бавария 22:00 Аякс _:_ Бавария 22:00 Аякс 1:0 Бенфика 22:00 Бенфика _:_ АЕК

Группа F

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сити 5 3 1 1 14 5 10 2. Лион 5 1 4 0 11 10 7 3. Шахтер Донецк 5 1 2 2 7 15 5 4. Хоффенхайм 5 0 3 2 10 12 3

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Шахтер 2:2 Хоффенхайм 22:00 Лион 2:2 Хоффенхайм 22:00 Манчестер Сити 1:2 Лион 22:00 Манчестер Сити 6:0 Шахтер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити 22:00 Лион 2:2 Манчестер Сити 22:00 Лион 2:2 Шахтер 22:00 Хоффенхайм 2:3 Шахтер 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Хоффенхайм 3:3 Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Хоффенхайм 22:00 Шахтер 0:3 Манчестер Сити 22:00 Шахтер _:_ Лион

Группа G

№ Команда І П Н П З П О 1. Реал Мадрид 5 4 0 1 12 2 12 2. Рома 5 3 0 2 10 6 9 3. Виктория Плзень 5 1 1 3 5 15 4 4. ЦСКА 5 1 1 3 5 9 4

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Виктория 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА 1:2 Рома 22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Виктория 0:5 Реал 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Рома 5:0 Виктория 19:55 ЦСКА 1:2 Виктория 22:00 ЦСКА 1:0 Реал 22:00 Рома 0:2 Реал 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Реал _:_ Виктория 19:55 Реал _:_ ЦСКА 22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Виктория _:_ Рома

Группа Н

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 5 4 0 1 8 2 12 2. Манчестер Юнайтед 5 3 1 1 6 2 10 3. Валенсия 5 1 2 2 4 5 5 4. Янг Бойз 5 0 1 4 2 11 1

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Валенсия 0:2 Ювентус 19:55 Валенсия 3:1 Янг Бойз 22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус 1:2 МЮ 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Ювентус 3:0 Янг Бойз 19:55 МЮ 1:0 Янг Бойз 22:00 МЮ 0:0 Валенсия 22:00 Ювентус 1:0 Валенсия 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 Янг Бойз 1:1 Валенсия 22:00 Валенсия _:_ МЮ 22:00 МЮ 0:1 Ювентус 22:00 Янг Бойз _:_ Ювентус

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