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Где смотреть Шахтер — Лион

Прямую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом покажет телеканал Футбол 2.

В шестом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер сыграет с французским Лионом. Матч пройдет 12 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Шахтер — Лион на Фактах ICTV.

Фото.

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