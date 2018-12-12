Прямую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом покажет телеканал Футбол 2.

В шестом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер сыграет с французским Лионом. Матч пройдет 12 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Шахтер — Лион на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.