Прямую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом покажет телеканал Футбол 2.
В шестом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер сыграет с французским Лионом. Матч пройдет 12 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Шахтер — Лион прогноз букмекеров на матч Шахтер в сумасшедшем матче вырвал победу у Хоффенхайма (ВИДЕО)
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Шахтер — Лион на Фактах ICTV.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.