Вратарь Ворсклы Александр Ткаченко стал единственным игроком в составе украинской команды, кто получил положительные отзывы.

В матче 6 тура группового этапа Лиги Европы Ворскла на выезде встречалась с португальским Спортингом. Встреча прошла на стадионе Жозе Алваладе и завершилась разгромом гостей со счетом 3:0.

Голами в ворота полтавчан отличились Монтеро, Луиш и Даллку (автогол). Поражение от Спортинга оставила Ворсклу на третьей позиции в своем квартете, а вот для португальской команды эта победа стала пятой подряд во всех турнирах.

Португальская пресса с ноткой удивления прошлась по матчу. Спортивные журналисты не ожидали то, с какой легкостью Спортинг проведет встречу с Ворсклой.

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Издание Publico в своем обзоре распределило положительные и отрицательные моменты встречи. Так в первом пункте оказались Бруну Фернаншеш и Луиш, а во втором вся оборона Ворсклы за исключением голкипера Ткаченко.

— За исключением вратаря, украинская команда оставила слабое впечатление на Алваладе.

В обзоре португальского издания Dario de Noticias, журналист отмечает прекрасную игру резервного состава Спортинга, а также хрупкую оборону соперника. Игроком матча обозреватель назвал дебютанта Мигела Луиша.

Журналист Mais Futebol восторженно описывал игру плеймейкера Бруну Фернандеша, а также великолепный дебют Луиша. Среди игроков Ворсклы он выделил только голкипера Александра Ткаченко. Отметив, что в пропущенных голах нет его вины. Более того – если бы не он, то Ворскла поехала бы домой с более разгромным счетом.

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Фото: FC Vorskla.