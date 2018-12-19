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Экс-футболист Динамо откроет свиную ферму

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал о своем свином бизнесе на родине.

Футболист сборной Хорватии и турецкого Бешикташа Домагой Вида рассказал о планах открыть свиную ферму.

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В комментарии хорватскому изданию 24 sata Вида признался:

— 1 января я открываю свиноферму. Одна компания из Загреба уже сделала всю работу, и у меня есть люди, которые позаботятся обо всем. Это местная черная свинья. Раньше у меня было 200 штук, теперь я хочу увеличить их количество до 500.

Также Вида рассказал, что имеет договоренности с некоторыми ресторанами, куда будет поставлять свиное мясо.

Фото: Davor Javorovic/PIXSELL

Вида длительное время выступал за киевское Динамо. К Бешикташа хорват перешел в 2018 году.

Напомним, сборная Хорватии вместе с Видой дошла до финала чемпионата мира 2018, где уступила сборной Франции.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.

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