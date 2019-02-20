Василий Ломаченко встретится с обязательным претендентом на титул WBA британцем Энтони Кроллой.
Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко выйдет на ринг против обязательного претендента на титул WBA британского боксера Энтони Кроллы.
Об этом сообщает издание BoxRec.
Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Сообщается, что промоутер Кроллы Эдди Хирн согласился на условия, которые были предложены промоутером украинца Бобом Арумом.
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В активе 32-летнего Кроллы 34 победы, 6 поражений и 3 ничьи. Последние три поединка он выиграл после двух подряд поражений от венесуэльца Хорхе Линареса.
Ранее Василий Ломаченко опубликовал видео в Instagram, где он в одних трусах пьет кофе на морозе.
Фото: Stephen Dunn/Getty Images.