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Бой Ломаченко — Кролла подтверждено: дата и место

Василий Ломаченко встретится с обязательным претендентом на титул WBA британцем Энтони Кроллой.

Ломаченко Кролла

Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко выйдет на ринг против обязательного претендента на титул WBA британского боксера Энтони Кроллы.

Об этом сообщает издание BoxRec.

Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Сообщается, что промоутер Кроллы Эдди Хирн согласился на условия, которые были предложены промоутером украинца Бобом Арумом.

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В активе 32-летнего Кроллы 34 победы, 6 поражений и 3 ничьи. Последние три поединка он выиграл после двух подряд поражений от венесуэльца Хорхе Линареса.

Ранее Василий Ломаченко опубликовал видео в Instagram, где он в одних трусах пьет кофе на морозе.

Фото: Stephen Dunn/Getty Images.

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