Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2018/19.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартовала 18 сентября.

Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.

Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начал свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма, но в итоге не смогли выйти из группы и продолжили путь в Лиге Европы.

Плей-офф. 1/8 финала

12.02.2019 22.00 МЮ 0:2 ПСЖ 22.00 Рома 2:1 Порту 13.02.2019 22.00 Аякс 1:2 Реал Мадрид 22.00 Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д. 19.02.2019 22.00 Ливерпуль 0:0 Бавария 22.00 Лион 0:0 Барселона 20.02.2019 22.00 Атлетико 2:0 Ювентус 22.00 Шальке 2:3 Манчестер Сити 5.03.2019 22.00 Боруссия Д. _:_ Тоттенхэм 22.00 Реал Мадрид _:_ Аякс 6.03.2019 22.00 Порту _:_ Рома 22.00 ПСЖ _:_ МЮ 12.03.2019 22.00 Манчестер Сити _:_ Шальке 22.00 Ювентус _:_ Атлетико 13.03.2019 22.00 Бавария _:_ Ливерпуль 22.00 Барселона _:_ Лион

Групповой этап

Группа А

№ Команда І П Н П З П О 1. Боруссия Д 6 4 1 1 10 2 13 2. Атлетико 6 4 1 1 9 6 13 3. Брюгге 6 1 3 2 6 5 6 4. Монако 6 0 1 5 2 14 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Монако 1:2 Атлетико 19:55 Монако 0:4 Брюгге 22:00 Брюгге 0:1 Боруссия Д 22:00 Атлетико 2:0 Боруссия Д 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 Атлетико 3:1 Брюгге 19:55 Атлетико 2:0 Монако 22:00 Боруссия Д 3:0 Монако 22:00 Боруссия Д 0:0 Брюгге 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 Брюгге 1:1 Монако 22:00 Брюгге 0:0 Атлетико 22:00 Боруссия Д 4:0 Атлетико 22:00 Монако 0:2 Боруссия Д

Группа B

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 6 4 2 0 14 5 14 2. Тоттенхэм 6 2 2 2 9 10 8 3. Интер 6 2 2 2 6 7 8 4. ПСВ 6 0 2 4 6 13 2

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Интер 1:1 Барселона 19:55 Интер 2:1 Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм 2:1 ПСВ 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 ПСВ 1:2 Интер 22:00 ПСВ 1:2 Барселона 22:00 Тоттенхэм 2:4 Барселона 22:00 Тоттенхэм 1:0 Интер 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 ПСВ 2:2 Тоттенхэм 22:00 Барселона 1:1 Тоттенхэм 22:00 Барселона 2:0 Интер 22:00 Интер 1:1 ПСВ

Группа С

№ Команда І П Н П З П О 1. ПСЖ 6 3 2 1 17 9 11 2. Ливерпуль 6 3 0 3 9 7 9 3. Наполи 6 2 3 1 7 5 9 4. Црвена Звезда 6 1 1 4 5 17 4

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Ливерпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль 22:00 Црвена Звезда 1:1 Наполи 22:00 Наполи 1:1 ПСЖ 2 тур. 2.10 5 тур. 28.11 19:55 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда 22:00 Наполи 3:1 Црвена Звезда 22:00 Наполи 1:0 Ливерпуль 22:00 ПСЖ 2:1 Ливерпуль 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда 22:00 Ливерпуль 1:0 Наполи 22:00 ПСЖ 2:2 Наполи 22:00 Црвена Звезда 1:4 ПСЖ

Группа D

№ Команда І П Н П З П О 1. Порту 6 5 1 0 15 6 16 2. Шальке 6 3 2 1 6 4 11 3. Галатасарай 6 1 1 4 5 8 4 4. Локомотив Москва 6 1 0 5 4 12 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту 4:1 Локомотив 22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке 2:0 Галатасарай 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 19:55 Локомотив 0:1 Шальке 19:55 Локомотив 2:0 Галатасарай 22:00 Порту 1:0 Галатасарай 22:00 Порту 3:1 Шальке 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Галатасарай 0:0 Шальке 19:55 Галатасарай 2:3 Порту 22:00 Локомотив 1:3 Порту 19:55 Шальке 1:0 Локомотив

Группа Е

№ Команда І П Н П З П О 1. Бавария 6 4 2 0 15 5 14 2. Аякс 6 3 3 0 11 5 12 3. Бенфика 6 2 1 3 6 11 7 4. АЕК 6 0 0 6 2 13 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфика 1:1 Аякс 22:00 Бенфика 0:2 Бавария 22:00 Бавария 2:0 АЕК 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 АЕК 2:3 Бенфика 19:55 АЕК 0:2 Аякс 22:00 Бавария 1:1 Аякс 22:00 Бавария 5:1 Бенфика 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 АЕК 0:2 Бавария 22:00 Аякс 3:3 Бавария 22:00 Аякс 1:0 Бенфика 22:00 Бенфика 1:0 АЕК

Группа F

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сити 6 4 1 1 16 6 13 2. Лион 6 1 5 0 12 11 8 3. Шахтер Донецк 6 1 3 2 8 16 6 4. Хоффенхайм 6 0 3 3 11 14 3

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Шахтер 2:2 Хоффенхайм 22:00 Лион 2:2 Хоффенхайм 22:00 Манчестер Сити 1:2 Лион 22:00 Манчестер Сити 6:0 Шахтер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити 22:00 Лион 2:2 Манчестер Сити 22:00 Лион 2:2 Шахтер 22:00 Хоффенхайм 2:3 Шахтер 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Хоффенхайм 3:3 Лион 22:00 Манчестер Сити 2:1 Хоффенхайм 22:00 Шахтер 0:3 Манчестер Сити 22:00 Шахтер 1:1 Лион

Группа G

№ Команда І П Н П З П О 1. Реал Мадрид 6 4 0 2 12 5 12 2. Рома 6 3 0 3 11 8 9 3. Виктория Плзень 6 2 1 3 7 16 7 4. ЦСКА 6 2 1 3 8 9 7

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Виктория 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА 1:2 Рома 22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Виктория 0:5 Реал 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Рома 5:0 Виктория 19:55 ЦСКА 1:2 Виктория 22:00 ЦСКА 1:0 Реал 22:00 Рома 0:2 Реал 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Реал _:_ Виктория 19:55 Реал 0:3 ЦСКА 22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Виктория 2:1 Рома

Группа Н

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 6 4 0 2 9 4 12 2. Манчестер Юнайтед 6 3 1 2 7 4 10 3. Валенсия 6 2 2 2 6 6 8 4. Янг Бойз 6 1 1 4 4 12 4

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Валенсия 0:2 Ювентус 19:55 Валенсия 3:1 Янг Бойз 22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус 1:2 МЮ 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Ювентус 3:0 Янг Бойз 19:55 МЮ 1:0 Янг Бойз 22:00 МЮ 0:0 Валенсия 22:00 Ювентус 1:0 Валенсия 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 Янг Бойз 1:1 Валенсия 22:00 Валенсия 2:1 МЮ 22:00 МЮ 0:1 Ювентус 22:00 Янг Бойз 2:1 Ювентус

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