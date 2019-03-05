Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2018/19.
Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартовала 18 сентября.
Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.
Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей
Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начал свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма, но в итоге не смогли выйти из группы и продолжили путь в Лиге Европы.
Плей-офф. 1/8 финала
Групповой этап
Группа А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Боруссия Д
|6
|4
|1
|1
|10
|2
|13
|2.
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|13
|3.
|Брюгге
|6
|1
|3
|2
|6
|5
|6
|4.
|Монако
|6
|0
|1
|5
|2
|14
|1
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Монако
|1:2
|Атлетико
|19:55
|Монако
|0:4
|Брюгге
|22:00
|Брюгге
|0:1
|Боруссия Д
|22:00
|Атлетико
|2:0
|Боруссия Д
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|22:00
|Атлетико
|3:1
|Брюгге
|19:55
|Атлетико
|2:0
|Монако
|22:00
|Боруссия Д
|3:0
|Монако
|22:00
|Боруссия Д
|0:0
|Брюгге
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Брюгге
|1:1
|Монако
|22:00
|Брюгге
|0:0
|Атлетико
|22:00
|Боруссия Д
|4:0
|Атлетико
|22:00
|Монако
|0:2
|Боруссия Д
Группа B
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|14
|5
|14
|2.
|Тоттенхэм
|6
|2
|2
|2
|9
|10
|8
|3.
|Интер
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|8
|4.
|ПСВ
|6
|0
|2
|4
|6
|13
|2
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Барселона
|4:0
|ПСВ
|22:00
|Интер
|1:1
|Барселона
|19:55
|Интер
|2:1
|Тоттенхэм
|22:00
|Тоттенхэм
|2:1
|ПСВ
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|22:00
|ПСВ
|1:2
|Интер
|22:00
|ПСВ
|1:2
|Барселона
|22:00
|Тоттенхэм
|2:4
|Барселона
|22:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Интер
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|ПСВ
|2:2
|Тоттенхэм
|22:00
|Барселона
|1:1
|Тоттенхэм
|22:00
|Барселона
|2:0
|Интер
|22:00
|Интер
|1:1
|ПСВ
Группа С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|17
|9
|11
|2.
|Ливерпуль
|6
|3
|0
|3
|9
|7
|9
|3.
|Наполи
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|9
|4.
|Црвена Звезда
|6
|1
|1
|4
|5
|17
|4
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Ливерпуль
|3:2
|ПСЖ
|19:55
|Црвена Звезда
|2:0
|Ливерпуль
|22:00
|Црвена Звезда
|1:1
|Наполи
|22:00
|Наполи
|1:1
|ПСЖ
|2 тур. 2.10
|5 тур. 28.11
|19:55
|ПСЖ
|6:1
|Црвена Звезда
|22:00
|Наполи
|3:1
|Црвена Звезда
|22:00
|Наполи
|1:0
|Ливерпуль
|22:00
|ПСЖ
|2:1
|Ливерпуль
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Ливерпуль
|4:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Ливерпуль
|1:0
|Наполи
|22:00
|ПСЖ
|2:2
|Наполи
|22:00
|Црвена Звезда
|1:4
|ПСЖ
Группа D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Порту
|6
|5
|1
|0
|15
|6
|16
|2.
|Шальке
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|11
|3.
|Галатасарай
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
|4.
|Локомотив Москва
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Галатасарай
|3:0
|Локомотив
|22:00
|Порту
|4:1
|Локомотив
|22:00
|Шальке
|1:1
|Порту
|22:00
|Шальке
|2:0
|Галатасарай
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|19:55
|Локомотив
|0:1
|Шальке
|19:55
|Локомотив
|2:0
|Галатасарай
|22:00
|Порту
|1:0
|Галатасарай
|22:00
|Порту
|3:1
|Шальке
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Галатасарай
|0:0
|Шальке
|19:55
|Галатасарай
|2:3
|Порту
|22:00
|Локомотив
|1:3
|Порту
|19:55
|Шальке
|1:0
|Локомотив
Группа Е
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|15
|5
|14
|2.
|Аякс
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|12
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|7
|4.
|АЕК
|6
|0
|0
|6
|2
|13
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Аякс
|3:0
|АЕК
|22:00
|Бенфика
|1:1
|Аякс
|22:00
|Бенфика
|0:2
|Бавария
|22:00
|Бавария
|2:0
|АЕК
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|АЕК
|2:3
|Бенфика
|19:55
|АЕК
|0:2
|Аякс
|22:00
|Бавария
|1:1
|Аякс
|22:00
|Бавария
|5:1
|Бенфика
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|19:55
|АЕК
|0:2
|Бавария
|22:00
|Аякс
|3:3
|Бавария
|22:00
|Аякс
|1:0
|Бенфика
|22:00
|Бенфика
|1:0
|АЕК
Группа F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|16
|6
|13
|2.
|Лион
|6
|1
|5
|0
|12
|11
|8
|3.
|Шахтер Донецк
|6
|1
|3
|2
|8
|16
|6
|4.
|Хоффенхайм
|6
|0
|3
|3
|11
|14
|3
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Шахтер
|2:2
|Хоффенхайм
|22:00
|Лион
|2:2
|Хоффенхайм
|22:00
|Манчестер Сити
|1:2
|Лион
|22:00
|Манчестер Сити
|6:0
|Шахтер
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Хоффенхайм
|1:2
|Манчестер Сити
|22:00
|Лион
|2:2
|Манчестер Сити
|22:00
|Лион
|2:2
|Шахтер
|22:00
|Хоффенхайм
|2:3
|Шахтер
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Хоффенхайм
|3:3
|Лион
|22:00
|Манчестер Сити
|2:1
|Хоффенхайм
|22:00
|Шахтер
|0:3
|Манчестер Сити
|22:00
|Шахтер
|1:1
|Лион
Группа G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|12
|5
|12
|2.
|Рома
|6
|3
|0
|3
|11
|8
|9
|3.
|Виктория Плзень
|6
|2
|1
|3
|7
|16
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|2
|1
|3
|8
|9
|7
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|22:00
|Виктория
|2:2
|ЦСКА
|19:55
|ЦСКА
|1:2
|Рома
|22:00
|Реал
|3:0
|Рома
|22:00
|Виктория
|0:5
|Реал
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Рома
|5:0
|Виктория
|19:55
|ЦСКА
|1:2
|Виктория
|22:00
|ЦСКА
|1:0
|Реал
|22:00
|Рома
|0:2
|Реал
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Реал
|_:_
|Виктория
|19:55
|Реал
|0:3
|ЦСКА
|22:00
|Рома
|_:_
|ЦСКА
|19:55
|Виктория
|2:1
|Рома
Группа Н
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|6
|4
|0
|2
|9
|4
|12
|2.
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|10
|3.
|Валенсия
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|4.
|Янг Бойз
|6
|1
|1
|4
|4
|12
|4
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|22:00
|Валенсия
|0:2
|Ювентус
|19:55
|Валенсия
|3:1
|Янг Бойз
|22:00
|Янг Бойз
|0:3
|МЮ
|22:00
|Ювентус
|1:2
|МЮ
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Ювентус
|3:0
|Янг Бойз
|19:55
|МЮ
|1:0
|Янг Бойз
|22:00
|МЮ
|0:0
|Валенсия
|22:00
|Ювентус
|1:0
|Валенсия
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|19:55
|Янг Бойз
|1:1
|Валенсия
|22:00
|Валенсия
|2:1
|МЮ
|22:00
|МЮ
|0:1
|Ювентус
|22:00
|Янг Бойз
|2:1
|Ювентус
Фото: Katatonia82| Dreamstime.com