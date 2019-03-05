Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга.

33-летний эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга.

Об этом спортсмен заявил в интервью Ohtuleht.

— Этим признанием, я разрушу отношения со многими людьми, но должен сделать это. Я не могу жить с этой ложью. Я понимаю, что предал людей, которые верили в меня: семью, друзей, партнеров по команде и болельщиков, – заявил Кярп.

По словам Кярпа, переливать кровь ему помогал немецкий врач Марк Шмидт, контакты которого спортсмену передал экс-наставник сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер.

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Кярп добавил, что употребление допинга не помогло ему улучшить результаты.

Алго Кярп является участником трех Олимпийских игр. Наивысшим его результатом является десятым место в эстафете в Сочи.

Ранее Факты ICTV писали, что барбершоп в австрийском Зеефельде использовали для распространения допинга среди спортсменов.