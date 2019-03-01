Барбершоп в австрийском Зеефельде использовали для распространения допинга среди спортсменов.

Стали известны подробности допинг-скандала в Австрии. Координатор по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов Австрии, норвежец Тронд Нистад рассекретил подробности допингового скандала в Зеефельде.

По словам Нистад, полиция обнаружила мужчину, который распространял допинг среди спортсменов.

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Для того, чтобы избежать подозрений, встреча между лыжниками и этим человеком происходили в здании, которое было замаскированно под парикмахерскую.

В интервью изданию VG Нестад заявил:

— Допинговый притон был прямо перед нашим отелем. полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены приходили и брали то, что им нужно. Это все как какой-то сюрреализм. Напоминает съемки кино, где мы не знаем, кто играет главную роль.

Когда полиция ворвалась в парикмахерскую, австриец Макс Хауке именно делал себе переливания крови.

Фото: A L L E F . V I N I C I U S Δ/Unsplash