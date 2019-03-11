ФИФА заподозрили в получении взятки в сумме $880 млн от Катара в качестве телевизионного контракта. Эти средства могли повлиять на выбор страны-хозяйки ЧМ-2022.

Издание The Times опубликовало документ, где сообщается, что Катар заплатил $400 млн за право проведения ЧМ-2022. Выплата состоялась за 3 недели до объявления окончательного решения.

За 21 день до определения страны-хозяйки Мундиаля, руководители телеканала Al Jazeera заключили ТВ-контракт, включавший странный пункт. Перечисление $100 млн бонусов на счет ФИФА, если Катар получит право провести ЧМ-2022.

Это является нарушением правил, поскольку Al Jazeera принадлежит эмиру Катара, шейху Хамаду бин Халифа Аль Тани.

Под контрактом стоят подписи Зеппа Блаттера и Жерома Вальке, который был генеральным секретарем ФИФА.

Отмечается, что Зепп Блаттер, который тогда был главой Международной федерации футбола, пообещал членам комитета по $200 тыс. бонусов. Официально бонус был выплачен за успешно проведенный ЧМ-2010.

Также отмечается, что дочерняя компания Al Jazeera — BeIN Media Group — обязалась перевести ФИФА еще $480 млн до 2013 года за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов.

Эксперты The Times утверждают, что итоговая сумма выплаты составила почти $1 млрд ($880 млн).

Глава британского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорте Дамиан Коллинз заявил, что на фоне опубликованных данных ФИФА обязана заморозить платежи Al Jazeera и начать расследование по контракту, который явно нарушает правила.

Напомним, за право провести у себя ЧМ-2022 было 5 стран претенденток: Катар, США, Австралия, Южная Корея и Япония. За проведение турнира в Катаре проголосовали 14 из 22 членов исполкома ФИФА. Позже некоторые из них были уличены в получении взяток и отстранены.

К слову, президент ФИФА хочет увеличить количество участников на ЧМ.