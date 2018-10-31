Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о возможном увеличении количества участников чемпионата мира уже на следующем Мундиале, который пройдет в Катаре в 2022 году.

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Об этом сообщает издание Reuters.

— Мы решили увеличить число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую ​​возможность. Если это реально осуществить, то почему бы и нет? Уже идет обсуждение этой темы с нашими катарскими друзьями и другими представителями региона, и мы надеемся, что идею удастся воплотить, – сказал Инфантино.

В нынешнем формате, который предусматривает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.

Напомним, ФИФА готовит революционные изменения в правилах.

Фото: Sain Alizada | Dreamstime.com