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The Times дізналися, скільки Катар заплатив ФІФА за проведення ЧС-2022

ФІФА запідозрили в отриманні хабара в сумі $880 млн від Катару в якості телевізійного контракту. Ці кошти могли вплинути на вибір країни-господарки ЧС-2022.

ФИФА офис

Видання The Times опублікувало документ, де повідомляється, що Катар заплатив $400 млн за право проведення ЧС-2022. Виплата відбулася за 3 тижні до оголошення кінцевого рішення.

За 21 день до визначення країни-господарки Мундіалю, керівники телеканалу Al Jazeera уклали ТБ-контракт, що включав дивний пункт. Перерахування $100 млн бонусів на рахунок ФІФА, якщо Катар отримає право провести ЧС-2022.

Це є порушенням правил, оскільки Al Jazeera належить еміру Катара, шейху Хамаду бін Халіфу Аль Тані.

Фото: The Times

Під контрактом стоять підписи Зеппа Блаттера та Жерома Вальке, який був генеральним секретарем ФІФА.

Фото: The Times

Зазначається, що Зепп Блаттер, який тоді був очільником Міжнародної федерації футболу, пообіцяв членам комітету по $200 тис. бонусів. Офіційно бонус був виплачений за успішно проведений ЧС-2010.

Також зазначається, що дочірня компанія Al Jazeera — BeIN Media Group — зобов’язалася перевести ФІФА ще $480 млн до 2013 року за права на трансляцію чемпіонатів 2026 і 2030 років.

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Експерти The Times стверджують, що підсумкова сума виплати склала майже $1 млрд ($880 млн).

Глава британського комітету з цифрових технологій, культурі, медіа та спорту Даміан Коллінз заявив, що на тлі опублікованих даних ФІФА зобов’язана заморозити платежі Al Jazeera і почати розслідування за контрактом, який явно порушує правила.

Нагадаємо, за право провести в себе ЧС-2022 було 5 країн претенденток: Катар, США, Австралія, Південна Корея та Японія. За проведення турніру у Катарі проголосували 14 з 22 членів ісполкому ФІФА. Пізніше деякі з них були викриті в отриманні хабарів та відсторонені.

До речі, президент ФІФА хоче збільшити кількість учасників на ЧС.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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