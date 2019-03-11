ФІФА запідозрили в отриманні хабара в сумі $880 млн від Катару в якості телевізійного контракту. Ці кошти могли вплинути на вибір країни-господарки ЧС-2022.

Видання The Times опублікувало документ, де повідомляється, що Катар заплатив $400 млн за право проведення ЧС-2022. Виплата відбулася за 3 тижні до оголошення кінцевого рішення.

За 21 день до визначення країни-господарки Мундіалю, керівники телеканалу Al Jazeera уклали ТБ-контракт, що включав дивний пункт. Перерахування $100 млн бонусів на рахунок ФІФА, якщо Катар отримає право провести ЧС-2022.

Це є порушенням правил, оскільки Al Jazeera належить еміру Катара, шейху Хамаду бін Халіфу Аль Тані.

Під контрактом стоять підписи Зеппа Блаттера та Жерома Вальке, який був генеральним секретарем ФІФА.

Зазначається, що Зепп Блаттер, який тоді був очільником Міжнародної федерації футболу, пообіцяв членам комітету по $200 тис. бонусів. Офіційно бонус був виплачений за успішно проведений ЧС-2010.

Також зазначається, що дочірня компанія Al Jazeera — BeIN Media Group — зобов’язалася перевести ФІФА ще $480 млн до 2013 року за права на трансляцію чемпіонатів 2026 і 2030 років.

Експерти The Times стверджують, що підсумкова сума виплати склала майже $1 млрд ($880 млн).

Глава британського комітету з цифрових технологій, культурі, медіа та спорту Даміан Коллінз заявив, що на тлі опублікованих даних ФІФА зобов’язана заморозити платежі Al Jazeera і почати розслідування за контрактом, який явно порушує правила.

Нагадаємо, за право провести в себе ЧС-2022 було 5 країн претенденток: Катар, США, Австралія, Південна Корея та Японія. За проведення турніру у Катарі проголосували 14 з 22 членів ісполкому ФІФА. Пізніше деякі з них були викриті в отриманні хабарів та відсторонені.

До речі, президент ФІФА хоче збільшити кількість учасників на ЧС.