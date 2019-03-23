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Мануэль Чарр бросил вызов Владимиру Кличко

Сирийский боксер, чемпион мира по версии WBA Мануэль Чарр хочет сразиться с Владимир Кличко, который, по слухам, собирается вернуться на ринг.

Мануель Чарр і Володимир Кличко

– Официально хотел бы бросить тебе вызов. Надеюсь, что смогу встретиться с тобой в ринге после моей предстоящей защиты титула, – написал Чарр в Instagram.

Он напомнил о своем поражении в 2012 году в поединке с братом Владимира – Виталием Кличко, поэтому есть открытый счет, который он бы хотел оплатить.

– Мы с тобой будем сражаться за обладание короной WBA в супертяжелом весе. Я официально бросаю тебе вызов! – заявил боксер.

Тем не менее, еще в январе бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс.

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Ранее сообщалось, что украинец вернется в ринг в апреле 2019 года и проведет бой против британца Диллиана Уайта на легендарном Уэмбли.

Фото: Мануэль Чарр

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