PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Свитолина станцевала зажигательный танец со своим парнем

Элина Свитолина станцевала энергичный танец со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

Свитолина и Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень французский теннисист Гаэль Монфис на совместной странице в Instagram опубликовали видео зажигательного танца.

Читайте: Roland Garros показал яркий промо-ролик со Свитолиной

В комментариях фолловеры спортсменов выражают свой восторг от видео.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

К слову, Свитолина обошла Коноплянку в рейтинге самых популярных спортсменов Украины.

Фотоg.e.m.s.life

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка