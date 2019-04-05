Бой Александр Усик – Карлос Такама официально назначен на конец мая.
Бой Александр Усик – Карлос Такама получил официальную дату и место проведения.
Дебют украинского боксера в супертяжелом весе состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).
Продажа билетов откроется в среду, 10 апреля.
Трансляцией поединка займется DAZN в США, а также Sky Sports в Великобритании.
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В андеркарте боя в ринг выйдет еще один украинец – полулегковес Олег Малиновский.
Ранее Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.
Источник: TRIBUNA
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