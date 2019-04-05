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Факты / Спорт

Бой Усик – Такам назначен официально: дата и место

Бой Александр Усик – Карлос Такама официально назначен на конец мая.

Бой Усик – Такам назначен официально: дата и место

Бой Александр Усик – Карлос Такама получил официальную дату и место проведения.

Дебют украинского боксера в супертяжелом весе состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

Продажа билетов откроется в среду, 10 апреля.

Трансляцией поединка займется DAZN в США, а также Sky Sports в Великобритании.

Читайте: Боксер укусил соперника за живот во время боя

В андеркарте боя в ринг выйдет еще один украинец – полулегковес Олег Малиновский.

Ранее Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.

Источник: TRIBUNA

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