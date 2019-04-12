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Где смотреть бой Ломаченко — Кролла

Прямую трансляцию боя между чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер в ночь с 12 на 13 апреля в 6.00.

Ломаченко - Кролла

Бой Ломаченко — Кролла состоится в ночь с 12 на 13 апреля в 6.00 в Лос-Анджелесе.

Бой пройдет на легендарной арене Staples Center.

Поддержать нашего чемпиона по версиям WBA и WBO можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер, которая начнется в 6 утра.

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Кроме того, поединок в Нью-Йорке покажут российские телеканалы Матч! Боец и Матч ТВ, британский телеканал Sky Sports и американский кабельный вещатель ESPN.

Также текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.

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