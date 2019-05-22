Журнал Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории.
Журнал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории. Первое место в нем продолжает удерживать чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко.
Второе место в рейтинге занял чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а замыкает топ-3 чемпион в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.
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В топ-10 входит также и обладатель поясов IBF, WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик, который занимает пятую строчку.
Топ-10 рейтинга The Ring:
- Василий Ломаченко (Украина, легкий вес)
- Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес)
- Сауль Альварес (Мексика, средний вес)
- Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший вес)
- Александр Усик (Украина, тяжелый вес)
- Эррол Спенс (США, полусредний вес)
- Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)
- Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, легчайший вес)
- Майки Гарсия (США, легкий вес)
- Донные Ньетес (Филиппины, вторая легчайший вес)
Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за пояс WBC против британца Люка Кэмпбелла.
Источник: The Ring