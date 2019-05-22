Журнал Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории.

Журнал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории. Первое место в нем продолжает удерживать чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко.

Второе место в рейтинге занял чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а замыкает топ-3 чемпион в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

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В топ-10 входит также и обладатель поясов IBF, WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик, который занимает пятую строчку.

Топ-10 рейтинга The Ring:

Василий Ломаченко (Украина, легкий вес) Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес) Сауль Альварес (Мексика, средний вес) Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший вес) Александр Усик (Украина, тяжелый вес) Эррол Спенс (США, полусредний вес) Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес) Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, легчайший вес) Майки Гарсия (США, легкий вес) Донные Ньетес (Филиппины, вторая легчайший вес)

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за пояс WBC против британца Люка Кэмпбелла.

Источник: The Ring