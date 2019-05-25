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Факты / Спорт

Ястремская победила в турнире серии WTA

Даяна Ястремская стала победительницей турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция).

ястремська

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале турнира серии WTA International обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию – 6:4, 5:7, 7:6(3).

На счету Гарсия были победы над Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Читайте: Разбил ракетку и швырнул стул. Теннисист устроил дебош на турнире в Риме

Теннисистки провели на корте 2 часа и 56 минут.

Ранее Ястремская победила в турнире серии WTA в Хуахине.

Источник: Федерация тенниса Украины

Фото: Федерация тенниса Украины

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