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Факты / Спорт

Сборная Украины U-20 досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира

Молодежная сборная Украины по футболу во втором туре Чемпионата мира U-20 обыграла команду Катара со счетом 1:0.

Сборная Украины U-20 досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира

В Польше молодежная сборная Украины по футболу во втором туре Чемпионата мира U-20 выиграла у Катара, забив один гол.

Победный мяч на 59-й минуте забил головой игрок киевского Динамо Денис Попов.

Читайте: Финал ЛЕ в Баку: УЕФА проверит свое решение – СМИ

30 мая в заключительном матче группового этапа сборная Украины сыграет против Нигерии.

Напомним, украинская команда U-20 по футболу стартовала на Чемпионате мира с победы над США.

Фото: FIFA

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