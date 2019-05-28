Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа и раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19.

Лига Европы УЕФА сезона 2018/19 стартовала 20 сентября.

Это 48-й розыгрыш ежегодного клубного турнира и 10-й, который называется Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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На групповом этапе Украина была представлена двумя клубами: киевским Динамо и полтавской Ворсклой. На стадии плей-офф свои выступления продолжило Динамо и донецкий Шахтер, который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.

ФИНАЛ

Баку. Олимпийский стадион

29 мая 22.00 Челси _:_ Арсенал

Плей-оф. 1/2 фіналу

2.05.2019 22.00 Айнтрахт 1:1 Челси 22.00 Арсенал 3:1 Валенсия 9.05.2019 22.00 Челси 1:1 (пен.4:3) Айнтрахт 22.00 Валенсия 2:4 Арсенал

Плей-офф. 1/4 финала

11.04.2019 22.00 Арсенал 2:0 Наполи 22.00 Бенфика 4:2 Айнтрахт 22.00 Вильярреал 1:3 Валенсия 22.00 Славия Прага 0:1 Челси 18.04.2019 22.00 Айнтрахт 2:0 Бенфика 22.00 Валенсия 2:0 Вильярреал 22.00 Наполи 0:1 Арсенал 22.00 Челси 4:3 Славия Прага

Плей-оф. 1/8 фіналу

7.03.2019 19.55 Айнтрахт 0:0 Интер 19.55 Динамо З. 1:0 Бенфика 19.55 Зенит 1:3 Вильярреал 19.55 Ренн 3:1 Арсенал 19.55 Севилья 2:2 Славия Прага 22.00 Валенсия 2:1 Краснодар 22.00 Наполи 3:0 Зальцбург 22.00 Челси 3:0 Динамо К. 14.03.2019 19.55 Динамо К. 0:5 Челси 19.55 Зальцбург 3:1 Наполи 19.55 Краснодар 1:1 Валенсия 22.00 Арсенал 3:0 Ренн 22.00 Бенфика 3:1 (д.в.) Динамо З. 22.00 Вильярреал 2:1 Зенит 22.00 Интер 0:1 Айнтрахт 22.00 Славия Прага 4:3 (д.в.) Севилья

Плей-офф. 1/16 финала

12.02.2019 19.55 Фенербахче 1:0 Зенит 14.02.2019 19.55 БАТЭ 1:0 Арсенал 19.55 Галатасарай 1:2 Бенфика 19.55 Краснодар 0:0 Байер 19.55 Лацио 0:1 Севилья 19.55 Олимпиакос 2:2 Динамо К 19.55 Рапид 0:1 Интер 19.55 Ренн 3:3 Бетис 19.55 Славия 0:0 Генк 22.00 Брюгге 2:1 Зальцбург 22.00 Виктория 2:1 Динамо З 22.00 Мальме 1:2 Челси 22.00 Селтик 0:2 Валенсия 22.00 Спортинг 0:1 Вильярреал 22.00 Цюрих 1:3 Наполи 22.00 Шахтер 2:2 Айнтрахт 20.02.2019 19.00 Севилья 2:0 (3:0) Лацио 21.02.2019 19.55 Айнтрахт 4:1 Шахтер 19.55 Арсенал 3:0 БАТЭ 19.55 Валенсия 1:0 Селтик 19.55 Вильярреал 1:1 Спортинг 19.55 Динамо З 3:0 Виктория 19.55 Зальцбург 4:0 Брюгге 19.55 Зенит 3:1 Фенербахче 19.55 Наполи 2:0 Цюрих 22.00 Байер 1:1 Краснодар 22.00 Бенфика 0:0 Галатасарай 22.00 Бетис 1:3 Ренн 22.00 Генк 1:4 Славия 22.00 Динамо К 1:0 Олимпиакос 22.00 Интер 4:0 Рапид 22.00 Челси 3:0 Мальме

Групповой этап

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Байер 6 4 1 1 16 9 13 2. Цюрих 6 3 1 2 7 6 10 3. АЕК Ларнака 6 1 2 3 6 12 5 4. Лудогорец 6 0 4 2 5 7 4

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 22:00 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих 19:55 Байер 1:0 Цюрих 22:00 Лудогорец 2:3 Байер 22:00 Лудогорець 0:0 АЕК Ларнака 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Цюрих 1:0 Лудогорец 19:55 Байер 1:1 Лудогорец 19:55 Байер 4:2 АЕК Ларнака 22:00 Цюрих 1:2 АЕК Ларнака 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 19:55 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец 22:00 Лудогорец 1:1 Цюрих 19:55 Цюрих 3:2 Байер 22:00 АЕК Ларнака 1:5 Байер

Группа B

№ Команда И П Н П З П О 1. Зальцбург 6 6 0 0 16 6 18 2. Селтик 6 3 0 3 8 8 9 3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 8 8 7 4. Русенборг 6 0 1 5 4 14 1

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 22:00 Селтик 1:0 Русенборг 22:00 Русенборг 2:5 Зальцбург 22:00 РБ Лейпциг 2:3 Зальцбург 22:00 Селтик 2:1 РБ Лейпциг 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Зальцбург 3:1 Селтик 19:55 Зальцбург 1:0 РБ Лейпциг 19:55 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг 19:55 Русенборг 0:1 Селтик 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 19:55 Зальцбург 3:0 Русенборг 22:00 РБ Лейпциг 1:1 Русенборг 22:00 РБ Лецйпиг 2:0 Селтик 22:00 Селтик 1:2 Зальцбург

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Зенит 6 3 2 1 6 5 11 2. Славия Прага 6 3 1 2 4 3 10 3. Бордо 6 2 1 3 6 6 7 4. Копенгаген 6 1 2 3 3 5 5

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 22:00 Копенгаген 1:1 Зенит 22:00 Бордо 1:1 Зенит 22:00 Славия П 1:0 Бордо 22:00 Славия П 0:0 Копенгаген 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Зенит 1:0 Славия П 19:55 Бордо 2:0 Славия П 22:00 Бордо 1:2 Копенгаген 19:55 Зенит 1:0 Копенгаген 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 19:55 Зенит 2:1 Бордо 22:00 Славия П 2:0 Зенит 19:55 Копенгаген 0:1 Славия П 22:00 Копенгаген 0:1 Бордо

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Динамо Загреб 6 4 2 0 11 3 14 2. Фенербахче 6 2 2 2 7 7 8 3. Спартак Трнава 6 2 1 3 4 7 7 4. Андерлехт 6 0 3 3 2 7 3

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 22:00 Спартак Т 1:0 Андерлехт 17:50 Фенербахче 2:0 Андерлехт 22:00 Динамо З 4:1 Фенербахче 22:00 Динамо З 3:1 Спартак Т 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Фенербахче 2:0 Спартак Т 19:55 Андерлехт 0:0 Спартак Т 19:55 Андерлехт 0:2 Динамо З 19:55 Фенербахче 0:0 Динамо З 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 19:55 Спартак Т 1:2 Динамо З 22:00 Динамо З 0:0 Андерлехт 19:55 Андерлехт 2:2 Фенербахче 22:00 Спартак Т 1:0 Фенербахче

Группа Е

№ Команда И П Н П З П О 1. Арсенал 6 5 1 0 12 2 16 2. Спортинг 6 4 1 1 13 3 13 3. Ворскла 6 1 0 5 4 13 3 4. Карабах 6 1 0 5 2 13 3

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 22:00 Арсенал 4:2 Ворскла 22:00 Арсенал 0:0 Спортинг 22:00 Спортинг 2:0 Карабах 22:00 Ворскла 0:1 Карабах 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Ворскла 1:2 Спортинг 19:55 Ворскла 0:3 Арсенал 19:55 Карабах 0:3 Арсенал 19:55 Карабах 1:6 Спортинг 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 19:55 Спортинг 0:1 Арсенал 22:00 Арсенал 1:0 Карабах 19:55 Карабах 0:1 Ворскла 22:00 Спортинг 3:0 Ворскла

Группа F

№ Команда И П Н П З П О 1. Бетис 6 3 3 0 7 2 12 2. Олимпиакос 6 3 1 2 11 6 10 3. Милан 6 3 1 2 12 9 10 4. Дюделанж 6 0 1 5 3 16 1

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 22:00 Олимпиакос 0:0 Бетис 22:00 Бетис 1:1 Милан 22:00 Дюделанж 0:1 Милан 22:00 Олимпиакос 5:1 Дюделанж 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Милан 3:1 Олимпиакос 19:55 Милан 5:2 Дюделанж 19:55 Бетис 3:0 Дюделанж 19:55 Бетис 1:0 Олимпиакос 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 19:55 Дюделанж 0:2 Олимпиакос 22:00 Дюделанж 0:0 Бетис 19:55 Милан 1:2 Бетис 22:00 Олимпиакос 3:1 Милан

Группа G

№ Команда И П Н П З П О 1. Вильярреал 6 2 4 0 12 5 10 2. Рапид 6 3 1 2 6 9 10 3. Рейнджерс 6 1 3 2 8 8 6 4. Спартак Москва 6 1 2 3 8 12 5

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 19:55 Вильярреал 2:2 Рейнджерс 19:55 Рапид 0:0 Вильярреал 19:55 Рапид 2:0 Спартак М 19:55 Спартак М 4:3 Рейнджерс 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 22:00 Рейнджерс 3:1 Рапид 17:50 Спартак М 1:2 Рапид 22:00 Спартак М 3:3 Вильярреал 22:00 Рейнджерс 0:0 Вильярреал 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 22:00 Рейнджерс 0:0 Спартак М 19:55 Вильярреал 2:0 Спартак М 22:00 Вильярреал 5:0 Рапид 19:55 Рапид 1:0 Рейнджерс

Группа Н

№ Команда И П Н П З П О 1. Айнтрахт 6 6 0 0 17 5 18 2. Лацио 6 3 0 3 9 11 9 3. Аполлон 6 2 1 3 10 10 7 4. Марсель 6 0 1 5 6 16 1

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 19:55 Марсель 1:2 Айнтрахт 19:55 Лацио 2:1 Марсель 19:55 Лацио 2:1 Аполлон 19:55 Аполлон 2:3 Айнтрахт 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 22:00 Айнтрахт 4:1 Лацио 22:00 Айнтрахт 4:0 Марсель 22:00 Аполлон 2:2 Марсель 22:00 Аполлон 2:0 Лацио 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 22:00 Айнтрахт 2:0 Аполлон 19:55 Лацио 1:2 Айнтрахт 22:00 Марсель 1:3 Лацио 19:55 Марсель 1:3 Аполлон

Группа I

№ Команда И П Н П З П О 1. Генк 6 3 2 1 14 8 11 2. Мальме 6 2 3 1 7 6 9 3. Бешикташ 6 2 1 3 9 11 7 4. Сарпсборг 08 6 1 2 3 8 13 5

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 19:55 Генк 2:0 Мальме 19:55 Генк 1:1 Бешикташ 19:55 Бешикташ 3:1 Сарпсборг 19:55 Мальме 1:1 Сарпсборг 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 22:00 Сарпсборг 3:1 Генк 22:00 Сарпсборг 2:3 Бешикташ 22:00 Мальме 2:0 Бешикташ 22:00 Мальме 2:2 Генк 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 22:00 Бешикташ 2:4 Генк 19:55 Бешикташ 0:1 Мальме 22:00 Сарпсборг 1:1 Мальме 19:55 Генк 4:0 Сарпсборг

Группа J

№ Команда И П Н П З П О 1. Севилья 6 4 0 2 18 6 12 2. Краснодар 6 4 0 2 8 8 12 3. Стандард 6 3 1 2 7 9 10 4. Акхисар 6 0 1 5 4 14 1

1 тур. 20.09 4 тур. 7.11 19:55 Акхисар 0:1 Краснодар 19:55 Акхисар 2:3 Севилья 19:55 Севилья 5:1 Стандард 19:55 Краснодар 2:1 Стандард 2 тур. 4.10 5 тур. 27.11 22:00 Краснодар 2:1 Севилья 19:55 Краснодар 2:1 Акхисар 22:00 Стандард 2:1 Акхисар 22:00 Стандард 1:0 Севилья 3 тур. 25.10 6 тур. 12.12 22:00 Севилья 6:0 Акхисар 19:55 Акхисар 0:0 Стандард 22:00 Стандард 2:1 Краснодар 19:55 Севилья 3:0 Краснодар

Группа K

№ Команда И П Н П З П О 1. Динамо Киев 6 3 2 1 10 7 11 2. Ренн 6 3 0 3 7 8 9 3. Астана 6 2 2 2 7 7 8 4. Яблонец 6 1 2 3 6 8 5

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11 19:55 Динамо К 2:2 Астана 17:50 Астана 2:1 Яблонец 19:55 Ренн 2:1 Яблонец 19:55 Динамо К 3:1 Ренн 2 тур. 4.10 5 тур. 29.11 19:55 Астана 2:0 Ренн 17:50 Астана 0:1 Динамо К 22:00 Яблонец 2:2 Динамо К 22:00 Яблонец 0:1 Ренн 3 тур. 25.10 6 тур. 13.12 22:00 Ренн 1:2 Динамо К 19:55 Динамо К 0:1 Яблонец 22:00 Яблонец 1:1 Астана 19:55 Ренн 2:0 Астана

Группа L

№ Команда И П Н П З П О 1. Челси 6 5 1 0 12 3 16 2. БАТЭ 6 3 0 3 9 9 9 3. МОЛ Види 6 2 1 3 5 7 7 4. ПАОК 6 1 0 5 5 12 3

1 тур. 20.09 4 тур. 7.11 19:55 ПАОК 0:1 Челси 19:55 БАТЭ 0:1 Челси 19:55 МОЛ Види 0:2 БАТЭ 19:55 МОЛ Види 1:0 ПАОК 2 тур. 4.10 5 тур. 27.11 22:00 Челси 1:0 МОЛ Види 19:55 БАТЭ 2:0 МОЛ Види 22:00 БАТЭ 1:4 ПАОК 22:00 Челси 4:0 ПАОК 3 тур. 25.10 6 тур. 12.12 22:00 ПАОК 0:2 МОЛ Види 19:55 ПАОК 1:3 БАТЭ 22:00 Челси 3:1 БАТЭ 22:00 МОЛ Види 2:2 Челси

Фото: UEFA