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Лига Европы: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа и раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19.

Ліга Європи-2018/19

Лига Европы УЕФА сезона 2018/19 стартовала 20 сентября.

Это 48-й розыгрыш ежегодного клубного турнира и 10-й, который называется Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

На групповом этапе Украина была представлена двумя клубами: киевским Динамо и полтавской Ворсклой. На стадии плей-офф свои выступления продолжило Динамо и донецкий Шахтер, который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.

ФИНАЛ

Баку. Олимпийский стадион

29 мая
22.00  Челси _:_  Арсенал

Плей-оф. 1/2 фіналу

2.05.2019
22.00  Айнтрахт 1:1  Челси
22.00  Арсенал 3:1  Валенсия
9.05.2019
22.00  Челси 1:1 (пен.4:3)  Айнтрахт
22.00  Валенсия 2:4  Арсенал

Плей-офф. 1/4 финала

11.04.2019
22.00  Арсенал 2:0  Наполи
22.00  Бенфика 4:2  Айнтрахт
22.00  Вильярреал 1:3  Валенсия
22.00  Славия Прага 0:1  Челси
18.04.2019
22.00  Айнтрахт 2:0  Бенфика
22.00  Валенсия 2:0  Вильярреал
22.00  Наполи 0:1  Арсенал
22.00  Челси 4:3  Славия Прага

Плей-оф. 1/8 фіналу

7.03.2019
19.55  Айнтрахт 0:0  Интер
19.55  Динамо З. 1:0  Бенфика
19.55  Зенит 1:3  Вильярреал
19.55  Ренн 3:1  Арсенал
19.55  Севилья 2:2  Славия Прага
22.00  Валенсия 2:1  Краснодар
22.00  Наполи 3:0  Зальцбург
22.00  Челси 3:0  Динамо К.
14.03.2019
19.55  Динамо К. 0:5  Челси
19.55  Зальцбург 3:1  Наполи
19.55  Краснодар 1:1  Валенсия
22.00  Арсенал 3:0  Ренн
22.00  Бенфика 3:1 (д.в.)  Динамо З.
22.00  Вильярреал 2:1  Зенит
22.00  Интер 0:1  Айнтрахт
22.00  Славия Прага 4:3 (д.в.)  Севилья

Плей-офф. 1/16 финала

12.02.2019
19.55  Фенербахче 1:0  Зенит
14.02.2019
19.55  БАТЭ 1:0  Арсенал
19.55  Галатасарай 1:2  Бенфика
19.55  Краснодар 0:0 Байер
19.55 Лацио 0:1 Севилья
19.55  Олимпиакос 2:2  Динамо К
19.55  Рапид 0:1  Интер
19.55  Ренн 3:3 Бетис
19.55  Славия 0:0  Генк
22.00  Брюгге 2:1  Зальцбург
22.00  Виктория 2:1  Динамо З
22.00  Мальме 1:2  Челси
22.00  Селтик 0:2  Валенсия
22.00  Спортинг 0:1 Вильярреал
22.00  Цюрих 1:3  Наполи
22.00  Шахтер 2:2  Айнтрахт
20.02.2019
19.00  Севилья 2:0 (3:0) Лацио
21.02.2019
19.55  Айнтрахт 4:1  Шахтер
19.55  Арсенал 3:0  БАТЭ
19.55  Валенсия 1:0  Селтик
19.55  Вильярреал 1:1  Спортинг
19.55  Динамо З 3:0  Виктория
19.55  Зальцбург 4:0  Брюгге
19.55  Зенит 3:1  Фенербахче
19.55  Наполи 2:0  Цюрих
22.00  Байер 1:1  Краснодар
22.00  Бенфика 0:0  Галатасарай
22.00  Бетис 1:3  Ренн
22.00  Генк 1:4  Славия
22.00  Динамо К 1:0  Олимпиакос
22.00  Интер 4:0  Рапид
22.00  Челси 3:0  Мальме

Групповой этап

Группа А

Команда И П Н П З П О
1.   Байер 6 4 1 1 16 9 13
2.

  Цюрих

 6 3 1 2 7 6 10
3.   АЕК Ларнака 6 1 2 3 6 12 5
4.  Лудогорец 6 0 4 2 5 7 4

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
22:00 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих 19:55 Байер 1:0 Цюрих
22:00 Лудогорец 2:3 Байер 22:00 Лудогорець 0:0 АЕК Ларнака
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Цюрих 1:0 Лудогорец 19:55 Байер 1:1 Лудогорец
19:55 Байер 4:2 АЕК Ларнака 22:00 Цюрих 1:2 АЕК Ларнака
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
19:55 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец 22:00 Лудогорец 1:1 Цюрих
19:55 Цюрих 3:2 Байер 22:00 АЕК Ларнака 1:5 Байер

Группа B

Команда И П Н П З П О
1.   Зальцбург 6 6 0 0 16 6 18
2.   Селтик 6 3 0 3 8 8 9
3.   РБ Лейпциг 6 2 1 3 8 8 7
4.   Русенборг 6 0 1 5 4 14 1

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
22:00 Селтик 1:0 Русенборг 22:00 Русенборг 2:5 Зальцбург
22:00 РБ Лейпциг 2:3 Зальцбург 22:00 Селтик 2:1 РБ Лейпциг
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Зальцбург 3:1 Селтик 19:55 Зальцбург 1:0 РБ Лейпциг
19:55 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг 19:55 Русенборг 0:1 Селтик
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
19:55 Зальцбург 3:0 Русенборг 22:00 РБ Лейпциг 1:1 Русенборг
22:00 РБ Лецйпиг 2:0 Селтик 22:00 Селтик 1:2 Зальцбург

Группа С

Команда И П Н П З П О
1.  Зенит 6 3 2 1 6 5 11
2.  Славия Прага 6 3 1 2 4 3 10
3.  Бордо 6 2 1 3 6 6 7
4.  Копенгаген 6 1 2 3 3 5 5

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
22:00 Копенгаген 1:1 Зенит 22:00 Бордо 1:1 Зенит
22:00 Славия П 1:0 Бордо 22:00 Славия П 0:0 Копенгаген
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Зенит 1:0 Славия П 19:55 Бордо 2:0 Славия П
22:00 Бордо 1:2 Копенгаген 19:55 Зенит 1:0 Копенгаген
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
19:55 Зенит 2:1 Бордо 22:00 Славия П 2:0 Зенит
19:55 Копенгаген 0:1 Славия П 22:00 Копенгаген 0:1 Бордо

Группа D

Команда И П Н П З П О
1.  Динамо Загреб 6 4 2 0 11 3 14
2.  Фенербахче 6 2 2 2 7 7 8
3.  Спартак Трнава 6 2 1 3 4 7 7
4.  Андерлехт 6 0 3 3 2 7 3

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
22:00 Спартак Т 1:0 Андерлехт 17:50 Фенербахче 2:0 Андерлехт
22:00 Динамо З 4:1 Фенербахче 22:00 Динамо З 3:1 Спартак Т
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Фенербахче 2:0 Спартак Т 19:55 Андерлехт 0:0 Спартак Т
19:55 Андерлехт 0:2 Динамо З 19:55 Фенербахче 0:0 Динамо З
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
19:55 Спартак Т 1:2 Динамо З 22:00 Динамо З 0:0 Андерлехт
19:55 Андерлехт 2:2 Фенербахче 22:00 Спартак Т 1:0 Фенербахче

Группа Е

Команда И П Н П З П О
1.  Арсенал 6 5 1 0 12 2 16
2.  Спортинг 6 4 1 1 13 3 13
3.  Ворскла 6 1 0 5 4 13 3
4. Карабах 6 1 0 5 2 13 3

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
22:00 Арсенал 4:2 Ворскла 22:00 Арсенал 0:0 Спортинг
22:00 Спортинг 2:0 Карабах 22:00 Ворскла 0:1 Карабах
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Ворскла 1:2 Спортинг 19:55 Ворскла 0:3 Арсенал
19:55 Карабах 0:3 Арсенал 19:55 Карабах 1:6 Спортинг
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
19:55 Спортинг 0:1 Арсенал 22:00 Арсенал 1:0 Карабах
19:55 Карабах 0:1 Ворскла 22:00 Спортинг 3:0 Ворскла

Группа F

Команда И П Н П З П О
1.  Бетис 6 3 3 0 7 2 12
2.  Олимпиакос 6 3 1 2 11 6 10
3.   Милан 6 3 1 2 12 9 10
4.   Дюделанж 6 0 1 5 3 16 1

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
22:00 Олимпиакос 0:0 Бетис 22:00 Бетис 1:1 Милан
22:00 Дюделанж 0:1 Милан 22:00 Олимпиакос 5:1 Дюделанж
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Милан 3:1 Олимпиакос 19:55 Милан 5:2 Дюделанж
19:55 Бетис 3:0 Дюделанж 19:55 Бетис 1:0 Олимпиакос
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
19:55 Дюделанж 0:2 Олимпиакос 22:00 Дюделанж 0:0 Бетис
19:55 Милан 1:2 Бетис 22:00 Олимпиакос 3:1 Милан

Группа G

Команда И П Н П З П О
1.   Вильярреал 6 2 4 0 12 5 10
2.   Рапид 6 3 1 2 6 9 10
3.   Рейнджерс 6 1 3 2 8 8 6
4.   Спартак Москва 6 1 2 3 8 12 5

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
19:55 Вильярреал 2:2 Рейнджерс 19:55 Рапид 0:0 Вильярреал
19:55 Рапид 2:0 Спартак М 19:55 Спартак М 4:3 Рейнджерс
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
22:00 Рейнджерс 3:1 Рапид 17:50 Спартак М 1:2 Рапид
22:00 Спартак М 3:3 Вильярреал 22:00 Рейнджерс 0:0 Вильярреал
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
22:00 Рейнджерс 0:0 Спартак М 19:55 Вильярреал 2:0 Спартак М
22:00 Вильярреал 5:0 Рапид 19:55 Рапид 1:0 Рейнджерс

Группа Н

Команда И П Н П З П О
1.  Айнтрахт 6 6 0 0 17 5 18
2. Лацио 6 3 0 3 9 11 9
3.  Аполлон 6 2 1 3 10 10 7
4. Марсель 6 0 1 5 6 16 1

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
19:55 Марсель 1:2 Айнтрахт 19:55 Лацио 2:1 Марсель
19:55 Лацио 2:1 Аполлон 19:55 Аполлон 2:3 Айнтрахт
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
22:00 Айнтрахт 4:1 Лацио 22:00 Айнтрахт 4:0 Марсель
22:00 Аполлон 2:2 Марсель 22:00 Аполлон 2:0 Лацио
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
22:00 Айнтрахт 2:0 Аполлон 19:55 Лацио 1:2 Айнтрахт
22:00 Марсель 1:3 Лацио 19:55 Марсель 1:3 Аполлон

Группа I

Команда И П Н П З П О
1.  Генк 6 3 2 1 14 8 11
2.  Мальме 6 2 3 1 7 6 9
3.  Бешикташ 6 2 1 3 9 11 7
4.  Сарпсборг 08 6 1 2 3 8 13 5

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
19:55 Генк 2:0 Мальме 19:55 Генк 1:1 Бешикташ
19:55 Бешикташ 3:1 Сарпсборг 19:55 Мальме 1:1 Сарпсборг
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
22:00 Сарпсборг 3:1 Генк 22:00 Сарпсборг 2:3 Бешикташ
22:00 Мальме 2:0 Бешикташ 22:00 Мальме 2:2 Генк
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
22:00 Бешикташ 2:4 Генк 19:55 Бешикташ 0:1 Мальме
22:00 Сарпсборг 1:1 Мальме 19:55 Генк 4:0 Сарпсборг

Группа J

Команда И П Н П З П О
1.  Севилья 6 4 0 2 18 6 12
2.  Краснодар 6 4 0 2 8 8 12
3.  Стандард 6 3 1 2 7 9 10
4. Акхисар 6 0 1 5 4 14 1

 

1 тур. 20.09 4 тур. 7.11
19:55 Акхисар 0:1 Краснодар 19:55 Акхисар 2:3 Севилья
19:55 Севилья 5:1 Стандард 19:55 Краснодар 2:1 Стандард
2 тур. 4.10 5 тур. 27.11
22:00 Краснодар 2:1 Севилья 19:55 Краснодар 2:1 Акхисар
22:00 Стандард 2:1 Акхисар 22:00 Стандард 1:0 Севилья
3 тур. 25.10 6 тур. 12.12
22:00 Севилья 6:0 Акхисар 19:55 Акхисар 0:0 Стандард
22:00 Стандард 2:1 Краснодар 19:55 Севилья 3:0 Краснодар

Группа K

Команда И П Н П З П О
1.   Динамо Киев 6 3 2 1 10 7 11
2.   Ренн 6 3 0 3 7 8 9
3.   Астана 6 2 2 2 7 7 8
4.  Яблонец 6 1 2 3 6 8 5

 

1 тур. 20.09 4 тур. 8.11
19:55 Динамо К 2:2 Астана 17:50 Астана 2:1 Яблонец
19:55 Ренн 2:1 Яблонец 19:55 Динамо К 3:1 Ренн
2 тур. 4.10 5 тур. 29.11
19:55 Астана 2:0 Ренн 17:50 Астана 0:1 Динамо К
22:00 Яблонец 2:2 Динамо К 22:00 Яблонец 0:1 Ренн
3 тур. 25.10 6 тур. 13.12
22:00 Ренн 1:2 Динамо К 19:55 Динамо К 0:1 Яблонец
22:00 Яблонец 1:1 Астана 19:55 Ренн 2:0 Астана

Группа L

Команда И П Н П З П О
1.   Челси 6 5 1 0 12 3 16
2.   БАТЭ 6 3 0 3 9 9 9
3.   МОЛ Види 6 2 1 3 5 7 7
4.  ПАОК 6 1 0 5 5 12 3

 

1 тур. 20.09 4 тур. 7.11
19:55 ПАОК 0:1 Челси 19:55 БАТЭ 0:1 Челси
19:55 МОЛ Види 0:2 БАТЭ 19:55 МОЛ Види 1:0 ПАОК
2 тур. 4.10 5 тур. 27.11
22:00 Челси 1:0 МОЛ Види 19:55 БАТЭ 2:0 МОЛ Види
22:00 БАТЭ 1:4 ПАОК 22:00 Челси 4:0 ПАОК
3 тур. 25.10 6 тур. 12.12
22:00 ПАОК 0:2 МОЛ Види 19:55 ПАОК 1:3 БАТЭ
22:00 Челси 3:1 БАТЭ 22:00 МОЛ Види 2:2 Челси

ФотоUEFA

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