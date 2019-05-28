Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа и раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19.
Лига Европы УЕФА сезона 2018/19 стартовала 20 сентября.
Это 48-й розыгрыш ежегодного клубного турнира и 10-й, который называется Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
На групповом этапе Украина была представлена двумя клубами: киевским Динамо и полтавской Ворсклой. На стадии плей-офф свои выступления продолжило Динамо и донецкий Шахтер, который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.
ФИНАЛ
Баку. Олимпийский стадион
|29 мая
|22.00
|Челси
|_:_
|Арсенал
Плей-оф. 1/2 фіналу
|2.05.2019
|22.00
|Айнтрахт
|1:1
|Челси
|22.00
|Арсенал
|3:1
|Валенсия
|9.05.2019
|22.00
|Челси
|1:1 (пен.4:3)
|Айнтрахт
|22.00
|Валенсия
|2:4
|Арсенал
Плей-офф. 1/4 финала
|11.04.2019
|22.00
|Арсенал
|2:0
|Наполи
|22.00
|Бенфика
|4:2
|Айнтрахт
|22.00
|Вильярреал
|1:3
|Валенсия
|22.00
|Славия Прага
|0:1
|Челси
|18.04.2019
|22.00
|Айнтрахт
|2:0
|Бенфика
|22.00
|Валенсия
|2:0
|Вильярреал
|22.00
|Наполи
|0:1
|Арсенал
|22.00
|Челси
|4:3
|Славия Прага
Плей-оф. 1/8 фіналу
Плей-офф. 1/16 финала
Групповой этап
Группа А
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Байер
|6
|4
|1
|1
|16
|9
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|1
|2
|3
|6
|12
|5
|4.
|Лудогорец
|6
|0
|4
|2
|5
|7
|4
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|22:00
|АЕК Ларнака
|0:1
|Цюрих
|19:55
|Байер
|1:0
|Цюрих
|22:00
|Лудогорец
|2:3
|Байер
|22:00
|Лудогорець
|0:0
|АЕК Ларнака
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Цюрих
|1:0
|Лудогорец
|19:55
|Байер
|1:1
|Лудогорец
|19:55
|Байер
|4:2
|АЕК Ларнака
|22:00
|Цюрих
|1:2
|АЕК Ларнака
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|19:55
|АЕК Ларнака
|1:1
|Лудогорец
|22:00
|Лудогорец
|1:1
|Цюрих
|19:55
|Цюрих
|3:2
|Байер
|22:00
|АЕК Ларнака
|1:5
|Байер
Группа B
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|16
|6
|18
|2.
|Селтик
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|9
|3.
|РБ Лейпциг
|6
|2
|1
|3
|8
|8
|7
|4.
|Русенборг
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|1
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|22:00
|Селтик
|1:0
|Русенборг
|22:00
|Русенборг
|2:5
|Зальцбург
|22:00
|РБ Лейпциг
|2:3
|Зальцбург
|22:00
|Селтик
|2:1
|РБ Лейпциг
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Зальцбург
|3:1
|Селтик
|19:55
|Зальцбург
|1:0
|РБ Лейпциг
|19:55
|Русенборг
|1:3
|РБ Лейпциг
|19:55
|Русенборг
|0:1
|Селтик
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|19:55
|Зальцбург
|3:0
|Русенборг
|22:00
|РБ Лейпциг
|1:1
|Русенборг
|22:00
|РБ Лецйпиг
|2:0
|Селтик
|22:00
|Селтик
|1:2
|Зальцбург
Группа С
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Зенит
|6
|3
|2
|1
|6
|5
|11
|2.
|Славия Прага
|6
|3
|1
|2
|4
|3
|10
|3.
|Бордо
|6
|2
|1
|3
|6
|6
|7
|4.
|Копенгаген
|6
|1
|2
|3
|3
|5
|5
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|22:00
|Копенгаген
|1:1
|Зенит
|22:00
|Бордо
|1:1
|Зенит
|22:00
|Славия П
|1:0
|Бордо
|22:00
|Славия П
|0:0
|Копенгаген
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Зенит
|1:0
|Славия П
|19:55
|Бордо
|2:0
|Славия П
|22:00
|Бордо
|1:2
|Копенгаген
|19:55
|Зенит
|1:0
|Копенгаген
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|19:55
|Зенит
|2:1
|Бордо
|22:00
|Славия П
|2:0
|Зенит
|19:55
|Копенгаген
|0:1
|Славия П
|22:00
|Копенгаген
|0:1
|Бордо
Группа D
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Динамо Загреб
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|14
|2.
|Фенербахче
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|8
|3.
|Спартак Трнава
|6
|2
|1
|3
|4
|7
|7
|4.
|Андерлехт
|6
|0
|3
|3
|2
|7
|3
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|22:00
|Спартак Т
|1:0
|Андерлехт
|17:50
|Фенербахче
|2:0
|Андерлехт
|22:00
|Динамо З
|4:1
|Фенербахче
|22:00
|Динамо З
|3:1
|Спартак Т
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Фенербахче
|2:0
|Спартак Т
|19:55
|Андерлехт
|0:0
|Спартак Т
|19:55
|Андерлехт
|0:2
|Динамо З
|19:55
|Фенербахче
|0:0
|Динамо З
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|19:55
|Спартак Т
|1:2
|Динамо З
|22:00
|Динамо З
|0:0
|Андерлехт
|19:55
|Андерлехт
|2:2
|Фенербахче
|22:00
|Спартак Т
|1:0
|Фенербахче
Группа Е
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Арсенал
|6
|5
|1
|0
|12
|2
|16
|2.
|Спортинг
|6
|4
|1
|1
|13
|3
|13
|3.
|Ворскла
|6
|1
|0
|5
|4
|13
|3
|4.
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|2
|13
|3
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|22:00
|Арсенал
|4:2
|Ворскла
|22:00
|Арсенал
|0:0
|Спортинг
|22:00
|Спортинг
|2:0
|Карабах
|22:00
|Ворскла
|0:1
|Карабах
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Ворскла
|1:2
|Спортинг
|19:55
|Ворскла
|0:3
|Арсенал
|19:55
|Карабах
|0:3
|Арсенал
|19:55
|Карабах
|1:6
|Спортинг
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|19:55
|Спортинг
|0:1
|Арсенал
|22:00
|Арсенал
|1:0
|Карабах
|19:55
|Карабах
|0:1
|Ворскла
|22:00
|Спортинг
|3:0
|Ворскла
Группа F
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бетис
|6
|3
|3
|0
|7
|2
|12
|2.
|Олимпиакос
|6
|3
|1
|2
|11
|6
|10
|3.
|Милан
|6
|3
|1
|2
|12
|9
|10
|4.
|Дюделанж
|6
|0
|1
|5
|3
|16
|1
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|22:00
|Олимпиакос
|0:0
|Бетис
|22:00
|Бетис
|1:1
|Милан
|22:00
|Дюделанж
|0:1
|Милан
|22:00
|Олимпиакос
|5:1
|Дюделанж
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Милан
|3:1
|Олимпиакос
|19:55
|Милан
|5:2
|Дюделанж
|19:55
|Бетис
|3:0
|Дюделанж
|19:55
|Бетис
|1:0
|Олимпиакос
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|19:55
|Дюделанж
|0:2
|Олимпиакос
|22:00
|Дюделанж
|0:0
|Бетис
|19:55
|Милан
|1:2
|Бетис
|22:00
|Олимпиакос
|3:1
|Милан
Группа G
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Вильярреал
|6
|2
|4
|0
|12
|5
|10
|2.
|Рапид
|6
|3
|1
|2
|6
|9
|10
|3.
|Рейнджерс
|6
|1
|3
|2
|8
|8
|6
|4.
|Спартак Москва
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|5
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|19:55
|Вильярреал
|2:2
|Рейнджерс
|19:55
|Рапид
|0:0
|Вильярреал
|19:55
|Рапид
|2:0
|Спартак М
|19:55
|Спартак М
|4:3
|Рейнджерс
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|22:00
|Рейнджерс
|3:1
|Рапид
|17:50
|Спартак М
|1:2
|Рапид
|22:00
|Спартак М
|3:3
|Вильярреал
|22:00
|Рейнджерс
|0:0
|Вильярреал
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|22:00
|Рейнджерс
|0:0
|Спартак М
|19:55
|Вильярреал
|2:0
|Спартак М
|22:00
|Вильярреал
|5:0
|Рапид
|19:55
|Рапид
|1:0
|Рейнджерс
Группа Н
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Айнтрахт
|6
|6
|0
|0
|17
|5
|18
|2.
|Лацио
|6
|3
|0
|3
|9
|11
|9
|3.
|Аполлон
|6
|2
|1
|3
|10
|10
|7
|4.
|Марсель
|6
|0
|1
|5
|6
|16
|1
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|19:55
|Марсель
|1:2
|Айнтрахт
|19:55
|Лацио
|2:1
|Марсель
|19:55
|Лацио
|2:1
|Аполлон
|19:55
|Аполлон
|2:3
|Айнтрахт
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|22:00
|Айнтрахт
|4:1
|Лацио
|22:00
|Айнтрахт
|4:0
|Марсель
|22:00
|Аполлон
|2:2
|Марсель
|22:00
|Аполлон
|2:0
|Лацио
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|22:00
|Айнтрахт
|2:0
|Аполлон
|19:55
|Лацио
|1:2
|Айнтрахт
|22:00
|Марсель
|1:3
|Лацио
|19:55
|Марсель
|1:3
|Аполлон
Группа I
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Генк
|6
|3
|2
|1
|14
|8
|11
|2.
|Мальме
|6
|2
|3
|1
|7
|6
|9
|3.
|Бешикташ
|6
|2
|1
|3
|9
|11
|7
|4.
|Сарпсборг 08
|6
|1
|2
|3
|8
|13
|5
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|19:55
|Генк
|2:0
|Мальме
|19:55
|Генк
|1:1
|Бешикташ
|19:55
|Бешикташ
|3:1
|Сарпсборг
|19:55
|Мальме
|1:1
|Сарпсборг
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|22:00
|Сарпсборг
|3:1
|Генк
|22:00
|Сарпсборг
|2:3
|Бешикташ
|22:00
|Мальме
|2:0
|Бешикташ
|22:00
|Мальме
|2:2
|Генк
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|22:00
|Бешикташ
|2:4
|Генк
|19:55
|Бешикташ
|0:1
|Мальме
|22:00
|Сарпсборг
|1:1
|Мальме
|19:55
|Генк
|4:0
|Сарпсборг
Группа J
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Севилья
|6
|4
|0
|2
|18
|6
|12
|2.
|Краснодар
|6
|4
|0
|2
|8
|8
|12
|3.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7
|9
|10
|4.
|Акхисар
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|1
|1 тур. 20.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Акхисар
|0:1
|Краснодар
|19:55
|Акхисар
|2:3
|Севилья
|19:55
|Севилья
|5:1
|Стандард
|19:55
|Краснодар
|2:1
|Стандард
|2 тур. 4.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Краснодар
|2:1
|Севилья
|19:55
|Краснодар
|2:1
|Акхисар
|22:00
|Стандард
|2:1
|Акхисар
|22:00
|Стандард
|1:0
|Севилья
|3 тур. 25.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Севилья
|6:0
|Акхисар
|19:55
|Акхисар
|0:0
|Стандард
|22:00
|Стандард
|2:1
|Краснодар
|19:55
|Севилья
|3:0
|Краснодар
Группа K
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Динамо Киев
|6
|3
|2
|1
|10
|7
|11
|2.
|Ренн
|6
|3
|0
|3
|7
|8
|9
|3.
|Астана
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|8
|4.
|Яблонец
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|1 тур. 20.09
|4 тур. 8.11
|19:55
|Динамо К
|2:2
|Астана
|17:50
|Астана
|2:1
|Яблонец
|19:55
|Ренн
|2:1
|Яблонец
|19:55
|Динамо К
|3:1
|Ренн
|2 тур. 4.10
|5 тур. 29.11
|19:55
|Астана
|2:0
|Ренн
|17:50
|Астана
|0:1
|Динамо К
|22:00
|Яблонец
|2:2
|Динамо К
|22:00
|Яблонец
|0:1
|Ренн
|3 тур. 25.10
|6 тур. 13.12
|22:00
|Ренн
|1:2
|Динамо К
|19:55
|Динамо К
|0:1
|Яблонец
|22:00
|Яблонец
|1:1
|Астана
|19:55
|Ренн
|2:0
|Астана
Группа L
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Челси
|6
|5
|1
|0
|12
|3
|16
|2.
|БАТЭ
|6
|3
|0
|3
|9
|9
|9
|3.
|МОЛ Види
|6
|2
|1
|3
|5
|7
|7
|4.
|ПАОК
|6
|1
|0
|5
|5
|12
|3
|1 тур. 20.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|ПАОК
|0:1
|Челси
|19:55
|БАТЭ
|0:1
|Челси
|19:55
|МОЛ Види
|0:2
|БАТЭ
|19:55
|МОЛ Види
|1:0
|ПАОК
|2 тур. 4.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Челси
|1:0
|МОЛ Види
|19:55
|БАТЭ
|2:0
|МОЛ Види
|22:00
|БАТЭ
|1:4
|ПАОК
|22:00
|Челси
|4:0
|ПАОК
|3 тур. 25.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|ПАОК
|0:2
|МОЛ Види
|19:55
|ПАОК
|1:3
|БАТЭ
|22:00
|Челси
|3:1
|БАТЭ
|22:00
|МОЛ Види
|2:2
|Челси
Фото: UEFA