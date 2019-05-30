PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бой Усик – Джошуа может состояться в ноябре – промоутер

В команде Энтони Джошуа рассматривают возможность проведения обязательной защиты титула против украинца Александра Усика.

Бой Усик – Джошуа может состояться в ноябре – промоутер

Александр Усик может выйти в ринг против Энтони Джошуа уже в ноябре.

Об этом заявил промоутер британского супертяжа Эдди Хирн.

По его словам, в случае победы Джошуа над Энди Руисом, чемпиону WBA, IBF и WBO нужно будет осенью провести обязательную защиту.

– Ну, у нас есть обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев. Вскоре нам также предстоит провести обязательную защиту по линии WBO. Я так понимаю, что претендентом будет Александр Усик, – заявил Хирн.

Читайте: Ломаченко отказался взять деньги с Усика

Окончательно назвать имя следующего соперника Джошуа промоутер обещает в начале осени.

Как известно, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в мае, но отменил бой против камерунца Карлоса Такама из-за травмы.

Источник: XSPORT

Фото: Энтони Джошуа

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка