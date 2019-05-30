В команде Энтони Джошуа рассматривают возможность проведения обязательной защиты титула против украинца Александра Усика.

Александр Усик может выйти в ринг против Энтони Джошуа уже в ноябре.

Об этом заявил промоутер британского супертяжа Эдди Хирн.

По его словам, в случае победы Джошуа над Энди Руисом, чемпиону WBA, IBF и WBO нужно будет осенью провести обязательную защиту.

– Ну, у нас есть обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев. Вскоре нам также предстоит провести обязательную защиту по линии WBO. Я так понимаю, что претендентом будет Александр Усик, – заявил Хирн.

Читайте: Ломаченко отказался взять деньги с Усика

Окончательно назвать имя следующего соперника Джошуа промоутер обещает в начале осени.

Как известно, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в мае, но отменил бой против камерунца Карлоса Такама из-за травмы.

Источник: XSPORT

Фото: Энтони Джошуа