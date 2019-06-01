Известный испанский футболист, экс-игрок лондонского Арсенала и мадридского Реала Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.
Гибель футболиста Хосе Антонио Рейеса в ДТП подтвердил клуб Севилья, из которого тот начинал свою спортивную карьеру.
Футболисту было 35 лет.
Рейес был игроком Севильи, выступал за мадридский Атлетико и Реал, лондонский Арсенал и португальскую Бенфику.
В 2019 году перешел в Эстремадуры из второго испанского дивизиона.
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Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб 21 января в результате авиакатастрофы. Направляясь к Уэльса из Франции, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.
Источник: Sevilla FC
Фото: Хосе Антоніо Реєс
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