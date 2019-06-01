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Факты / Спорт

Футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Известный испанский футболист, экс-игрок лондонского Арсенала и мадридского Реала Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Хосе Антоніо Реєс

Гибель футболиста Хосе Антонио Рейеса в ДТП подтвердил клуб Севилья, из которого тот начинал свою спортивную карьеру.

Футболисту было 35 лет.

Рейес был игроком Севильи, выступал за мадридский Атлетико и Реал, лондонский Арсенал и португальскую Бенфику.

В 2019 году перешел в Эстремадуры из второго испанского дивизиона.

ЧитайтеУмер отец футболиста Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем

Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб 21 января в результате авиакатастрофы. Направляясь к Уэльса из Франции, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.

ИсточникSevilla FC

ФотоХосе Антоніо Реєс

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