Известный испанский футболист, экс-игрок лондонского Арсенала и мадридского Реала Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Гибель футболиста Хосе Антонио Рейеса в ДТП подтвердил клуб Севилья, из которого тот начинал свою спортивную карьеру.

Футболисту было 35 лет.

Рейес был игроком Севильи, выступал за мадридский Атлетико и Реал, лондонский Арсенал и португальскую Бенфику.

В 2019 году перешел в Эстремадуры из второго испанского дивизиона.

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Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб 21 января в результате авиакатастрофы. Направляясь к Уэльса из Франции, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.

Источник: Sevilla FC

Фото: Хосе Антоніо Реєс