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Факты / Спорт

Испанский теннисист размолотил ракетку и швырнул за ограждение

Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес неадекватно отреагировал на неудачу на турнире ATP в Казахстане.

Марио Вилелья Мартинес

Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес неадекватно отреагировал на поражение на челленджере в Казахстане.

23-летний Вилелья Мартинес в матче против боснийца Томислава Бркича потерял преимущество в один сет и брейк в третьей партии, а затем проиграл матч.

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После обидного поражения спортсмен начал в гневе бить ракеткой по грунту, поднимая клубы пыли.

Финальной точкой эмоционального всплеска теннисиста стало метание сломанной ракеткой за ограждение.

Победителем Челленджера в Казахстане стал итальянец Лоренцо Джустино.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев разбил ракетку, напугав болбоев на Australian Open.

Фото: Jc Ferrero-Equelite

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