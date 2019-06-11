Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес неадекватно отреагировал на неудачу на турнире ATP в Казахстане.
Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес неадекватно отреагировал на поражение на челленджере в Казахстане.
23-летний Вилелья Мартинес в матче против боснийца Томислава Бркича потерял преимущество в один сет и брейк в третьей партии, а затем проиграл матч.
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После обидного поражения спортсмен начал в гневе бить ракеткой по грунту, поднимая клубы пыли.
Vilella Martinez (info – @hotdog6969 ) (@ATPChallenger ) pic.twitter.com/ebbpYYr09G
— doublefault28 (@doublefault28) 10 июня 2019 г.
Финальной точкой эмоционального всплеска теннисиста стало метание сломанной ракеткой за ограждение.
Победителем Челленджера в Казахстане стал итальянец Лоренцо Джустино.
Ранее немецкий теннисист Александр Зверев разбил ракетку, напугав болбоев на Australian Open.
Фото: Jc Ferrero-Equelite