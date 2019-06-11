Организаторы теннисного турнира Уимблдон представили эффектное промо соревнований.

Организаторы старейшего двухнедельного турнира по теннису Уимблдона представили эффектное промо соревнований.

Минутное видео содержит кадры памятных моментов соревнований, которые переплетаются со всемирной историей (первое покорение Эвереста Эдмундом Хиллари, полет Амелии Эрхарт через океан, появление цветного ТВ, падение Берлинской стены и другое).

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Также Уимблдон вспомнил легендарных победителей, которые торжествовали на турниров в разные годы, среди которых Фред Перри, Алтея Гибсон, Билли Джин Кинг, Бьорн Борг, Борис Беккер, Штеффи Граф, Винус Уильямс, Роджер Федерер, Новак Джокович и Серена Уильямс.

История продолжается — главный посыл организаторов 133-го розыгрыша Уимблдона.

Третий турнир серии Grand Slam в сезоне стартует 1 июля.

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