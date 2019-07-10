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Факты / Спорт

Серена Уильямс показала упругие ягодицы в эффектной фотосессии

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась в фотосессии для популярного глянца.

Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в фотосессии для августовского номера глянца о моде Harper’s Bazaar.

На снимках семикратная победительница Уимблдона позирует в нескольких платьях золотого цвета.

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Также Серена дала глянцу интервью, в котором рассказала о событиях с ее участием после финала US Open-2018.

— Каждую ночь после того финала, когда я пыталась заснуть, в моей голове возникали нерешенные вопросы. Как они могли сломать мою игру в финале Grand Slam? Если бы я была мужчиной, попала бы я в аналогичной ситуации? В чем отличие? В том, что я не мужчина, а женщина? – рассказала Серена.

 

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Допис, поширений Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Напомним, в финале US Open-2018 Уильямс-младшая получила два предупреждения от арбитра Карлоса Рамоса, после чего назвала его лжецом, вором и обвинила в сексизме. Австралийский художник Марк Найт после этого опубликовал в Twitter карикатуру на Серену Уильямс.

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