Экс-футболист Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч признался, что экс-фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер предложил ему выступить вживую со своей группой.

Бывший форвард Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч пригласил экс-фронтмена группы Oasis Лиама Галлахера на Crouchfest – серию подкастов на BBC Sports.

Смотрите: Агуэро снялся в клипе сексуальной аргентинки TINI, от которой не отвести взгляд

Футболист и музыкант нашли общий язык – Галлахер предложил Краучу сыграть на бас-гитаре в его новом группе.

— Он сказал мне, чтобы я выучил одну мелодию, и тогда смогу сыграть с ними на одном из концертов, – сказал Питер.

Крауч не скрывает свою любовь к инди-року, регулярно посещает многочисленные летние музыкальные фестивали и продвигает малоизвестные группы через соцсети.

Интересно, что сам Лиам является большим поклонником Манчестер Сити. Группа Oasis распалась в 2009 году после конфликта братьев Галлахер.

Ранее Питер Крауч рассказал о нарциссизме форварда итальянского Ювентуса Криштиану Роналду.

Источник: Far Out Magazine