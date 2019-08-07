PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Экс-фронтмен Oasis предложил Питеру Краучу сыграть на бас-гитаре в его группе

Экс-футболист Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч признался, что экс-фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер предложил ему выступить вживую со своей группой.

Лиам Галлахер и Питер Крауч

Бывший форвард Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч пригласил экс-фронтмена группы Oasis Лиама Галлахера на Crouchfest – серию подкастов на BBC Sports.

Смотрите: Агуэро снялся в клипе сексуальной аргентинки TINI, от которой не отвести взгляд

Футболист и музыкант нашли общий язык – Галлахер предложил Краучу сыграть на бас-гитаре в его новом группе.

— Он сказал мне, чтобы я выучил одну мелодию, и тогда смогу сыграть с ними на одном из концертов, – сказал Питер.

Фото: Far Out Magazine

Крауч не скрывает свою любовь к инди-року, регулярно посещает многочисленные летние музыкальные фестивали и продвигает малоизвестные группы через соцсети.

Интересно, что сам Лиам является большим поклонником Манчестер Сити. Группа Oasis распалась в 2009 году после конфликта братьев Галлахер.

Ранее Питер Крауч рассказал о нарциссизме форварда итальянского Ювентуса Криштиану Роналду.

Источник: Far Out Magazine

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лучший футболист ЧМ-2010 объявил о завершении карьеры
Топ-20 хитов о лете, которые стоит послушать
Фестивали лета 2019 в Украине и Европе: где отдохнуть и послушать музыку
Скандал в Германии: капитан футбольного клуба пришел на матч с неонацистами
В Ирландии забили шикарный гол с центра поля
21-летняя российская футболистка умерла во сне
Чем запомнился Вилли Токарев: биография и самые известные песни
Где слушать музыку – обзор сайтов и приложений
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка