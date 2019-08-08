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Мариуполь — АЗ: онлайн-трансляция матча
Мариуполь на стадионе Черноморец в Одессе встретится с голландским АЗ в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20 в четверг, 8 августа. Начало матча в 20.00.
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19:52
-
08 августа
Состав Мариуполя
Худжамов, Горбунов, Быков, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Чех, Вакула, Мишнев, Чурко, Тищенко.
17:51
-
08 августа
А судьи кто?
Игру между Мариуполем и АЗ будет судить датская бригада арбитров во главе с рефери Микаэлем Тюкгором.
Ассистенты: Кристиан Бриксен и Элвис Борик (оба Дания)
Четвертый арбитр: Миккель Реддер (Дания).
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17:46
-
08 августа
Онлайн Мариуполь — АЗ
Добрый день, дорогие любители футбола. Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь — АЗ. Все самое интересное только у нас!
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