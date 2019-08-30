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Факты / Спорт

Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя

Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против британца Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне.

Ломаченко - Кэмпбелл: котировки букмекеров

Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кемпбелом, который состоится 31 августа на арене O2 в Лондоне.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,06. Тогда как успех британца Кэмпбелла оценивается котировкой 9,25. А ничейный исход встречи — 26,0.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 22.00 31 августа по киевскому времени.

Фото: Getty Images

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