Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против британца Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне.

Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кемпбелом, который состоится 31 августа на арене O2 в Лондоне.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,06. Тогда как успех британца Кэмпбелла оценивается котировкой 9,25. А ничейный исход встречи — 26,0.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 22.00 31 августа по киевскому времени.