Французский пилот Антуан Юбер попал в смертельную аварию во время гонки Формулы-2 в Бельгии.
31 августа французский пилот, выступавший за британскую конюшню BWT Arden, Антуан Юбер погиб во время гонки Формулы-2.
Трагедия произошла на бельгийской трассе Спа-Франкоршан.
22-летний Юбер на первом круге врезался в заграждения, после чего его болид снова вынесло на трассу, где он столкнулся с американцем Хуаном Мануэлем Корреа и японцем Марино Сато.
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Юбер умер от полученных травм. Корреа с переломом ног был доставлен в госпиталь. Сато не пострадал.
Организаторы аннулировали гонку.
Напомним, бразильский пилот Пьетро Фиттипальди попал в аварию и получил тяжелую травму на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии.
Источник: RTBF