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Факты / Спорт

Французский пилот Юбер погиб во время гонки Формулы-2

Французский пилот Антуан Юбер попал в смертельную аварию во время гонки Формулы-2 в Бельгии.

Французский пилот Юбер погиб во время гонки Формулы-2

31 августа французский пилот, выступавший за британскую конюшню BWT Arden, Антуан Юбер погиб во время гонки Формулы-2.

Трагедия произошла на бельгийской трассе Спа-Франкоршан.

22-летний Юбер на первом круге врезался в заграждения, после чего его болид снова вынесло на трассу, где он столкнулся с американцем Хуаном Мануэлем Корреа и японцем Марино Сато.

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Юбер умер от полученных травм. Корреа с переломом ног был доставлен в госпиталь. Сато не пострадал.

Организаторы аннулировали гонку.

Напомним, бразильский пилот Пьетро Фиттипальди попал в аварию и получил тяжелую травму на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии.

Источник: RTBF

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