PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2

Французький пілот Антуан Юбер потрапив у смертельну аварію під час гонки Формули-2 у Бельгії.

Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2

31 серпня французький пілот, який виступав за британську стайню BWT Arden, Антуан Юбер загинув під час гонки Формули-2.

Трагедія сталася на бельгійській трасі Спа-Франкоршан.

22-річний Юбер на першому колі врізався у загородження, після чого його болід знову винесло на трасу, де він зіткнувся з американцем Хуаном Мануелем Корреа і японцем Маріно Сато.

Читайте: Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Німеччини

Юбер помер від отриманих травм. Корреа з переломом ніг доставили у госпіталь. Сато не постраждав.

Організатори анулювали гонку.

Нагадаємо, бразильський пілот П’єтро Фіттіпальді потрапив в аварію і отримав важку травму на чемпіонаті світу з перегонів на витривалість (WEC) у Бельгії.

Джерело: RTBF

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Луис Энрике с дочерью Ханной
Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки
Помер актор Олександр Числов
Помер актор Олександр Числов
Джесси Комбс
Американська гонщиця загинула при спробі розігнатися до 966 км/год
Убийца семьи Блейка Бивенса
Голий родич розстріляв сім’ю знаменитого бейсболіста
Поліція
Порізані вени, обличчя обмотане тканиною: у Кривому Розі знайшли мертве подружжя
Колин Кларк
Екс-гравець збірної США та Лос-Анджелес Гелаксі помер у 35 років
Купався в жилеті з пляшок: у Дністрі втопився 10-річний хлопчик
Купався в жилеті з пляшок: у Дністрі втопився 10-річний хлопчик
Олександра Назарова померла
Померла актриса Олександра Назарова
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка