Французький пілот Антуан Юбер потрапив у смертельну аварію під час гонки Формули-2 у Бельгії.

31 серпня французький пілот, який виступав за британську стайню BWT Arden, Антуан Юбер загинув під час гонки Формули-2.

Трагедія сталася на бельгійській трасі Спа-Франкоршан.

22-річний Юбер на першому колі врізався у загородження, після чого його болід знову винесло на трасу, де він зіткнувся з американцем Хуаном Мануелем Корреа і японцем Маріно Сато.

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Юбер помер від отриманих травм. Корреа з переломом ніг доставили у госпіталь. Сато не постраждав.

Організатори анулювали гонку.

Нагадаємо, бразильський пілот П’єтро Фіттіпальді потрапив в аварію і отримав важку травму на чемпіонаті світу з перегонів на витривалість (WEC) у Бельгії.

Джерело: RTBF