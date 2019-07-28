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Факты / Спорт

Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при Германии

На 11-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Германии завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Формула-1

Пилот Ред Булл, голландец Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Германии на этапе чемпионата Формулы-1, неожиданно прорвавшись с последнего места.

Дождь превратил гонку в настоящую лотерею. Возможно, именно непогода помешала Льюису Хэмилтону, который держал лидерство, победить. Он пришел только 11-м.

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Вторым с отставанием в четыре секунды пришел пилот Феррари Себастьян Феттель.

Замыкает тройку лидеров гонщик Торо Россо Даниил Квят.

В то же время после 11-ти этапов Формулы-1 первое место в общем зачете уверенно занимает Хэмилтон (223 очка), Боттас второй (184 очков), а Ферстаппен третий (162 очков).

Напомним, британский автогонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая на трассе в Шанхае.

Источник: F1

ФотоF1

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