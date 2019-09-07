Сборная Украины на стадионе ЛФФ сыграет против сборной Литвы в рамках пятого тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Сборная Украины в субботу, 7 сентября, проведет пятый матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые на выезде на стадионе ЛФФ в Вильнюсе сыграют против сборной Литвы.

По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.29. Успех литовцев оценивают в 13.0. Ничейный результат встречи — 5.50.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Литва – Украина. Начало в 19:00.

Фото: FFU, LFF