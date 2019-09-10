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Факты / Спорт

Украина — Нигерия: прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины на стадионе Днепр-Арена проведет товарищеский матч против сборной Нигерии.

Украина - Нигерия

Сборная Украины во вторник, 10 сентября, проведет товарищеский матч против сборной Нигерии на стадионе Днепр-Арена в Днепре.

По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.72. Успех африканских бразильцев оценивают в 5.50. Ничейный результат встречи — 3.45.

Читайте: Где смотреть Украина — Нигерия

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Украина — Нигерия. Начало в 21:30.

Фото: Dreamstime

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