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Локомотив — Байер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры дали прогноз на матч Локомотив — Байер в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Локомотив Байер

Локомотив во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором железнодорожники на стадионе РЖД Стадион в Москве сыграют против немецкого Байера. Начало матча в 19.55.

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По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Петера Боса. На победу Байера принимают ставки с коэффициентом 2.07. Успех московского клуба оценивают в 3.50. Ничейный исход встречи — 3.50.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозом букмекеров на матч Галатасарай — Брюгге.

Фото: Bayer 04 Leverkusen, ФК Локомотив

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