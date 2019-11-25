Олимпийская медаль американца Джесси Оуенса уйдет с молотка за сумму не менее £1,6 млн.

Одну из золотых олимпийских наград легендарного американского легкоатлета Джесси Оуэнса с Олимпиады 1936 года, выставят на аукцион.

Стартовая цена лота оценивается в £1,6 млн (€2 млн). Аукцион состоится в Нью-Джерси, США, в декабре.

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Оуэнс на Олимпиаде-1936 победил в беге на 100 и 200 м, в эстафете 4х100 м в прыжках в длину. На медалях Игр в Берлине не были указаны дисциплины соревнований, поэтому неизвестно, какую именно награду легкоатлета продадут. Своими победами на Играх в нацистской Германии Джесси разрушил миф Адольфа Гитлера о арийском преимуществе.

В 2013 году одну из медалей Оуэнса уже продали за £1,1 млн. Ее приобрел американский миллиардер Рон Беркл. Местонахождение остальных наград неизвестно.

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