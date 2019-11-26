Форвард Златан Ибрагимович заинтриговал новым видео в соцсетях.

Шведский форвард Златан Ибрагимович выложил в социальных сетях новое видео. В ролике изображена футболка шведского клуба Хаммарбю, а на спине в следующем кадре появляется фамилия футболиста.

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Сам игрок никак не подписал пост, а лишь отметил шведский клуб.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Лис 2019 р. о 10:36 PST

Контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в конце 2019 года.

В прошлом сезоне Хаммарбю завершил чемпионат Швеции на третьем месте, пропустив вперед Юргорден и Мальме.

Напомним, в сентябре Златан Ибрагимович в своем Instagram запустил новый челлендж.