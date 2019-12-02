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Где смотреть церемонию вручения премии Золотой мяч

Церемония вручения Золотого мяча 2019 состоится 2 декабря в Париже.

Золотой мяч премия

Золотой мяч сегодня, 2 декабря, вручат на специальной церемонии, которая пройдет в Париже в театре Шатле.

Начало торжественной церемонии в 21.30 по киевскому времени.

Болельщики могут посмотреть вручения Золотого мяча на телеканале Матч ТВ, поскольку ни один из украинских каналов не будет транслировать событие.

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Гости начнут прибывать в театр за полтора часа до начала церемонии, которую проведут Сэнди Эрибер и Дидье Дрогба.

Скорее всего из тридцати номинантов в тройку претендентов войдут защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, форвард Барселоны Лионель Месси и нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

Также будет вручен Золотой мяч лучшей футболистке, статуэтка Копа Трофи лучшему молодому футболисту и Трофей Яшина лучшему голкиперу.

Напомним, португальский форвард Жоау Фелиш стал обладателем премии Golden Boy 2019.

Фото: Dreamstime

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