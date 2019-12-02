21 октября стали известны все 30 номинантов на Золотой мяч. Факты ICTV предлагают выбрать футболиста, который по вашему мнению, больше всего заслуживает награду.

Награду Золотой мяч 2019 от France Football вручат на специальной церемонии, которая пройдет 2 декабря. А пока букмекерские конторы оценивают шансы футболистов, эксперты называют фаворитов, а фанаты держат кулаки за своих кумиров.

21-го октября стали известны имена 30 номинантов на премию, среди которых наибольшее представительства у Ливерпуля.

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По мнению экспертов, трофей скорее всего достанется форварду Барселоны и сборной Аргентины Лионелю Месси. Коэффициент на его победу составляет 1.14. Вторым в списке идет Вирджил ван Дейк с коэффициентом 5.40. Замыкает тройку лидеров Криштиану Роналду с котировкой 36.00. Далее идет Садио Мане (38.00) и Мохаммед Салах (50.00)

Месси в этом сезоне выиграл Золотую бутсу лучших снайперов Европы и стал чемпионом Испании с Барселоной.

В 2019 году ван Дейк с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ, а со сборной вышел в финал Лиги наций. Последний раз защитник получал Золотой мяч в 2006 году. Тогда награда досталась итальянскому легионеру мадридского Реала Фабио Каннаваро.

Факты ICTV подготовили голосования, и предлагают выбрать футболиста, который больше всего заслуживает награду Золотой мяч 2019.