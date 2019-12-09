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Факты / Спорт

Из развлечений остались война и религия. Реакция соцсетей на дисквалификацию России

Факты ICTV собрали самые интересные комментарии в соцсетях решения WADA по недопуска на 4 года сборной России в крупных международных соревнований.

Россия допинг

Россия осталась за ботом мирового спорта. Сборная РФ по решению Всемирного антидопингового агентства пропустит летнюю Олимпиаду-2020, зимнюю Олимпиаду-2022, чемпионат мира по футболу 2022 года и Универсиады 2021 и 2023.

Также российским чиновникам запрещено посещать спортивные соревнования высшего уровня, а самой России подавать заявки на проведение турнир.

Читайте: Решение WADA по России: смогут ли россияне сыграть на Евро-2020 и ЧМ-2022

Пока Россия готовится подавать апелляцию в CAS, соцсети активно обсуждают решение WADA.

У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Фото: ФедералПресс

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