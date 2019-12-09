Факты ICTV собрали самые интересные комментарии в соцсетях решения WADA по недопуска на 4 года сборной России в крупных международных соревнований.

Россия осталась за ботом мирового спорта. Сборная РФ по решению Всемирного антидопингового агентства пропустит летнюю Олимпиаду-2020, зимнюю Олимпиаду-2022, чемпионат мира по футболу 2022 года и Универсиады 2021 и 2023.

Также российским чиновникам запрещено посещать спортивные соревнования высшего уровня, а самой России подавать заявки на проведение турнир.

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Пока Россия готовится подавать апелляцию в CAS, соцсети активно обсуждают решение WADA.

ФОТОФАКТ! Вид на ватный сегмент российского твиттера сегодня, после решения WADA: pic.twitter.com/R9u3OxHydu — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) December 9, 2019

Теперь у россиян из развлечений осталась только война и религия — Michael Avrinsky (@gsl2k10) December 9, 2019

Сегодня после решения WADA стало известно, кто будет представлять Россию на международных спортивных соревнованиях в ближайшие четыре года — Владимир Путин в своих влажных мечтах. — Дядюшка Шу (@Shulz) December 9, 2019

Похоже, нам вместо олимпиад грозит сплошной танковый биатлон pic.twitter.com/9FQZs8UoX7 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 9, 2019

#WADA отстранила Россию от олимпиад! Ничего, свои проведём, логотип уже готов!

Как вам? pic.twitter.com/7u0mR4o4Vr — Анатолий Полюбасов (@Mikluxa63Samara) December 9, 2019

Ой.. #Россию из-за допинга на четыре года отстранили от международных соревнований.

Нуу.. вы ж можете и свой чемпионат провести. Lol. pic.twitter.com/yPirKGBvOd — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) December 9, 2019

Появился комментарий Путина по поводу решения WADA по отстранению России от олимпиады и чемпионатов мира pic.twitter.com/e0WvaaOm92 — Michael Avrinsky (@gsl2k10) December 9, 2019

У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Фото: ФедералПресс