Решение WADA по России: смогут ли россияне сыграть на Евро-2020 и ЧМ-2022

Исполком WADA устранил Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Факты ICTV разложили по полочкам, где сборная РФ сможет принять участие, а где нет.

WADA лишило возможности российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Решение было принято единогласно на заседании исполкома организации в Лозанне.

Также WADA запретило посещать международные турниры госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны. А в течение четырех лет РФ не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.

На какие турниры распространяется решение WADA по России?

Летняя Олимпиада – 2020 в Токио

Зимняя Олимпиада – 2022 в Пекине

ЧМ по футболу – 2022 в Катаре

Универсиада-2021

Универсиада-2023

Россия пропустит ЧМ-2022 в Катаре, а если сборной все же позволят участвовать в турнире, то она поедет без флага и гимна. На Олимпиаду-2020 россияне если и поедут, то без флага.

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На чемпионате мира по биатлону сборная России сможет выступить, ведь апелляцию, которую РФ, скорее всего, будет подавать вряд ли рассмотрят оперативно.

На какие турниры не распространяется решение WADA?

Евро-2020 по футболу

Чемпионаты Европы

Кубки мира

Сборная России сыграет на Евро-2020 с флагом и гимном, а Санкт-Петербург останется среди двенадцати городов, которые примут турнир. Почему так? – Все просто. Региональные федерации, к которым относится УЕФА, не обязаны следовать решениям Всемирного антидопингового агентства.

На чемпионатах Европы, Кубках мира и других менее крупных стартах россияне будут допускаться к участию.

У России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.